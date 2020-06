Asia Argento ha fatto dichiarazioni pesantissime su Morgan, malato di narcisismo. Una cosa è certa per Asia: va curato.

Tra Asia Argento e Morgan negli ultimi mesi non è affatto corso buon sangue. I due, infatti, hanno continuato a lanciarsi reciproche accuse in merito a fatti accaduti anni fa e che, principalmente, vertono sempre sulle stesse questioni, ovvero il loro matrimonio e della loro relazione interpersonale.

Nello specifico Asia Argento continua a sostenere che Morgan parli di lei soltanto per conquistare i titoli dei giornali, che altrimenti non si interesserebbero a lui più di tanto, mentre Morgan continua a dire di Asia peste e corna, accusandola a più riprese di essere l’origine di tutti i mali della sua vita.

Recentemente Morgan è arrivato ad accusare Asia di violenza domestica: in un’intervista all’Huffington Post Morgan ha affermato che Asia lo picchiava nel sonno e che, per questo motivo, la loro vita matrimoniale era un incubo.

Per rispondere alle incredibili accuse del suo ex marito, Asia ha deciso di sfruttare il palcoscenico televisivo più famoso del momento, cioè quello di Barbara D’Urso.

La D’Urso ha infatti invitato Asia a partecipare (in collegamento) a Live, per parlare delle accuse di Morgan e soprattutto per confrontarsi con altre ospiti, tra cui Vladimir Luxuria e Eleonora Giorgi: Asia non si è fatta scappare l’occasione per dipingere un ritratto inquietante del suo ex e di dare un consiglio non richiesto: documentare in televisione la sua disintossicazione gli farà soltanto male.

Asia Argento: “Morgan è in delirio narcisistico: basta telecamere”

Quando Asia viene invitata a parlare di Morgan, è impossibile non toccare l’argomento della loro genitorialità condivisa. I due, infatti, hanno dato alla luce Anna Lou, bellissima adolescente che oggi vive con sua madre.

Ad Anna Lou Morgan non avrebbe mai pagato gli alimenti, cosa che ha poi costretto la Argento ad “allearsi” con un’altra ex del cantautore (Jessica Mazzoli) per ottenere giustizia in tribunale.

Sia Asia sia Gessica hanno dato alla luce una bambina durante la loro tormentata relazione con Marco Castoldi, ed entrambe hanno affermato davanti al giudice che Morgan è un padre assente, completamente disinteressato alla vita e al benessere delle due figlie.

Morgan naturalmente si è affrettato ad affermare che si trattasse soltanto di voci infondate messe in giro per rovinarlo dal punto di vista economico ma, a quanto pare, i giudici hanno creduto alle madri delle sue figlie e non a lui.

Chiusa anche la storia con la Mazzoli, Morgan ha cominciato un’altra relazione, poi finita, con una tale Alessandra, che recentemente ha dato alla luce la piccola Maria Eco.

Un copione che si ripete, come fa notare Asia: l’attrice ha infatti affermato che si tratta di un “dono di Morgan” alle sue donne. “Morgan ha detto ‘io potrei fare anche mille figlie’…” ha affermato Asia (tra le risatine nervose delle altre ospiti della D’Urso).

Proprio in nome della sua ultima nata, qualche tempo fa Morgan aveva affermato di voler intraprendere un percorso di riabilitazione e di volersi disintossicare da alcool e droghe, che sono attualmente la sua principale dipendenza.

Dopo averlo giurato e spergiurato in televisione, però, Morgan è crollato di nuovo. Anche in questo caso sarebbe colpa di una donna: la cantautrice Angelica che lo avrebbe abbandonato tempo fa, mettendo fine a un’altra relazione, proprio mentre Morgan era sulla strada giusta per disintossicarsi.

Alla fine, l’istrionica soluzione che Morgan avrebbe trovato a tutto questo è proprio figlia del nostro tempo, e dimostra che l’ex frontman dei Bluvertigo ha capito perfettamente i meccanismi che regolano la televisione di oggi. Morgan si è infatti proposto come progagonista di un format televisivo incentrato sul suo percorso di riabilitazione.

Dal suo punto di vista le telecamere gli saranno necessarie per “non cedere”, ma Asia ha una visione completamente differente della cosa: “Ha dei gravi problemi, deve disintossicarsi, e ha sempre una specie di delirio narcisistico. Dovrebbe farsi curare, ma lontano delle telecamere perché altrimenti alimentiamo la sua pazzia”.

In merito alle accuse di violenza domestica, la Argento ha semplicemente rispedito tutto al mittente con una gran risata. “È matto” ha detto.

La D’Urso a quel punto ha dato voce al dubbio di chiunque abbia seguito tutto lo svolgimento della storia: “Perché avrebbe dovuto inventarsi una cosa simile?” ha chiesto Barbara.

La risposta di Asia ha sottolineato quella che per lei è un’evidenza: “È matto, è questo il motivo. Uno che fa una pagliacciata come quella di San Remo è matto”.