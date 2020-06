L’acqua della pasta, si può riutilizzare per evitare sprechi, non solo in cucina, ma anche per le pulizie della casa. Scopri i possibili utilizzi.

L‘acqua di cottura della pasta, si può riutilizzare?

Si sa che l’acqua è una risorsa primaria, che non deve essere sprecata, ogni qual volta che cuocete la pasta potete conservare l’acqua e riutilizzarla in diversi modi. Non solo in cucina per la preparazione di ricette, ma anche per la pulizia della casa.

Basta mettere una ciotola ampia sotto lo scolapasta e il gioco è fatto, infatti noi di CheDonna.it, vi diamo alcuni consigli su come riutilizzare al meglio l’acqua di cottura della pasta per evitare sprechi.

Acqua di cottura della pasta: utilizzarla per le pulizie della casa e non solo

L’acqua di cottura della pasta si può riutilizzare in cucina in diversi modi, non solo per la preparazione di zuppe e minestre. Nessuno sa che anche per sgrassare le stoviglie va benissimo l’acqua di cottura. Scopriamo insieme i possibili utilizzi.

1- Sgrassare i piatti: quando si scola la pasta, raccogliete l’acqua di cottura in una bacinella e utilizzatale per lavare le stoviglie. L’acqua calda e l’amido in esso contenuto, aiuta ad eliminare l’unto e le incrostazioni, talvolta è più efficace del detersivo. Utile in particolar modo se utilizzate la lavastoviglie, non sempre riesce ad eliminare le incrostazioni alla fine del lavaggio.

2- Mettere le stoviglie in ammollo: utile quando le stoviglie sono molto incrostate, lasciate in ammollo nel lavandino con l’acqua di cottura, poi dopo 15 minuti, aggiungete un pò, di detersivo ecologico sulla spugnetta lavate bene.

3-Sgrassare teglie e padelle: l’efficacia dell’amido, permette di sgrassare le padella sporche e incrostate. Lasciatele in ammollo con acqua calda della pasta, poi dopo procedete al lavaggio normale.