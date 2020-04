Ricette da preparare con gli scarti di cibo | scopriamo quali

Fondi di caffè e foglie di cavolo, non vanno buttati in pattumiera, ma si possono preparare diverse ricette semplici e saporite, scopriamo quali.

E’ capitato tante volte che avanza del cibo in cucina, ma non è una buona e saggia scelta buttare nella pattumiera. Lo spreco alimentare, è una problematica che riguarda tutto il mondo, ci sono pochissime persone che non sono a conoscenza che dietro ad alimento ci sono tantissime risorse naturali che hanno un notevole impatto ambientale.

E’ davvero importante imparare a riciclare preparando ricette con avanzi del cibo, anche con gli scarti della frutta e i fondi del caffè si può dare vita a diversi piatti.

Ricette con scarti di cibo: facili e veloci

Scopriamo come dare vita a nuove ricette con gli “scarti del cibo”, così da evitare lo spreco alimentare.

1- Blinis di foglie di cavolo e grano saraceno

Le verdure spesso avanzano, soprattutto quando si puliscono, ma se ponete attenzione potete evitare di buttare alcune foglie. Le foglie dei cavolfiori solitamente vengono tolte dallo stelo e buttate, ma se vengono cotte a vapore, si possono preparare dei blinis di foglie di cavolo e grano saraceno.

Ingredienti per 4 persone

200 ml di acqua

50 g di farina di grano saraceno

50 g di farina bianca

le foglie di un cavolo, di un cavolfiore o di un broccolo

10 ml di olio evo

2 g di lievito di birra

2 g di sale

Preparazione

Sciogliete il lievito in 50 ml di acqua tiepida, in un’ampia ciotola, poi lasciate per circa 10 minuti, così si attiva.

Lasciate cuocere le foglie di cavolo al vapore, aggiungete il sale e lasciate cuocere per 8 minuti circa.

Scolatele e tritatele finemente.

Aggiungete la restante acqua al lievito sciolto, poi versate le farine, le foglie di cavolo tritate, il sale e l’olio extra vergine di oliva, lavorate con una frusta.

Lasciate riposare per un’ora.

In una padella versate un pò di olio e riscaldate, poi distribuite la pastella a mucchietti, girate dopo circa 2 minuti.

Servite i blinis caldi, accompagnati con verdure o l’hummus di ceci o verdure.

2- Focaccine con bucce di carote

Le bucce di carote vengono sempre eliminate, ma non per questa ricetta, basta riutilizzarle per preparare delle focacce.

Ingredienti per 2 persone

250 g Farina di quinoa

180 ml Acqua tiepida

100 g Amido di mais

120 g Bucce di carote

3 cucchiai Olio extravergine d’oliva

1 cucchiaino Lievito di birra secco

q.b. Sale

Preparazione

In una ciotola, mettete la farina di quinoa e la maizena.

Sciogliete il lievito nell’acqua tiepida.

Trasferite nella ciotola con farina, il lievito sciolto, l’olio extravergine d’oliva e il sale e lavorate l’impasto.

Aggiungete le bucce di carote e lavorate in modo energico.

Lasciate riposare l’impasto per almeno 50 minuti.

Riprendete l’impasto e formate delle focaccine rotonde, se volete essere precisi, utilizzate un coppapasta.

Trasferitele in una padella antiaderente e lasciate cuocere a fiamma media per 20 minuti, avendo cura di girare a metà.

Servite e gustate subito.

3- Biscotti con scarti e polpa della centrifuga

La centrifuga anche se viene fatta in più porzioni, ha comunque uno scarto che di solito viene cestinato. Questo scarto, comprende anche le bucce e non solo anche la polpa, che contiene molti nutrienti. Perchè non preparare dei biscotti?

Ingredienti