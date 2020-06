Elena Santarelli | Baci appassionati con Corradi per l’anniversario – FOTO

Elena Santarelli festeggia sei anni di matrimonio con Bernardo Corradi. La foto su Instagram ricorda il giorno del matrimonio: un bacio che commuove i fan.

Elena Santarelli e Bernardo Corradi festeggiano il loro anniversario di matrimonio in una maniera un po’ diversa. La modella e showgirl l’aveva detto: “Mi piacerebbe festeggiare l’anniversario con Bernardo al ristorante, se sarà possibile”. Magari l’avranno fatto con il favore della possibilità di circolare nuovamente sul territorio, anche fra diverse regioni, sempre tenendo conto del distanziamento sociale.

Ciò che sappiamo con certezza è che per loro resta una data importante. Al punto che ieri, 2 giugno, oltre alle frecce tricolori e le celebrazioni per la Festa della Repubblica (avvenute in maniera un po’ diversa per le accortezze e i sistemi di prevenzione durante la pandemia), la coppia ci ha tenuto a ricordare l’autenticità del proprio sentimento. Il contributo arriva da Elena Santarelli che su Instagram posta una foto con il calciatore che rimanda al giorno del matrimonio.

Elena Santarelli, sei anni con Bernardo Corradi: un amore imprescindibile

Quel 2 giugno del 2014 ci si poteva abbracciare e stringere forte. L’unico rischio che si correva era l’eccessiva sudorazione per l’emozione e nient’altro: la sola dipendenza era l’amore reciproco, che permane nonostante l’usura del tempo. Il segreto fra i due è tutto in quell’abbraccio, culminato con un bacio appassionato, con la Santarelli in abito bianco avvolta fra le braccia del suo principe azzurro. Un finale degno delle migliori favole, che però continua, perchè nella vita reale – al contrario dei romanzi – dopo “e vissero felici e contenti” bisogna vivere. Non sempre i giorni sono sereni, la coppia ha attraversato momenti difficili – come la malattia del figlio – da cui ne è uscita ritemprata.

La Santarelli ne è consapevole, quindi – con la tranquillità ritrovata – almeno per il momento cerca di godersi ogni attimo a disposizione: allora persino un anniversario diventa un’occasione da condividere con più persone possibili anche sui social. Fioccano, infatti, like e commenti su Instagram. Il meglio, comunque, deve ancora venire. Persino per loro che sembrano avere il mondo in mano ed i sogni in tasca.

