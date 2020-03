Elena Santarelli | La showgirl da Costanzo: “Corradi? All’inizio storia segreta”

Elena Santarelli si racconta da Maurizio Costanzo, dalla malattia del figlio all’amore con l’ex calciatore Bernardo Corradi.

In un periodo molto particolare per tutti, fra incertezze e perplessità che una pandemia potrebbe destare, c’è persino chi riesce a ritrovare il sorriso. Elena Santarelli di motivi per sorridere – nonostante tutto – ne ha più di qualcuno: la storia d’amore con Bernardo Corradi, ex calciatore di Lazio, Valencia e Manchester City, procede a gonfie vele. Passione e complicità ancor più forti dopo aver superato, insieme, la malattia del figlio su cui la showgirl ha scritto anche un libro.

Ora sembra essere tornato tutto alla normalità: l’emergenza Coronavirus allarma anche loro, moderatamente consapevoli di fare tutto il possibile per evitare contagi e assembramenti di sorta. La Santarelli, comunque, prima che questo stato d’agitazione per il COVID-19 cominciasse, è stata ospite da Maurizio Costanzo nel celebre salotto di Canale 5.

Elena Santarelli da Costanzo: “Ora sono serena, amo Bernardo e i nostri figli”

La chiacchierata ha toccato tutti i temi riguardanti la modella e showgirl attualmente anche impegnata in progetti benefici per aiutare a finanziare la ricerca contro il cancro: dovere e piacere, onere e onore specialmente dopo il calvario vissuto con il proprio figlio.

Non solo amarezze, però, sorriso ritrovato parlando d’amore. Infatti, nel corso della trasmissione, l’ex conduttrice torna a parlare degli inizi della storia con Bernardo Corradi: “All’inizio era tutto segreto. Ci scambiavamo i primi messaggi di nascosto, a quei tempi viveva a Manchester perchè giocava nel City. Sul telefono l’ho salvato come Londra per non destare sospetti e perchè Manchester era troppo lungo. Ancora oggi, quando chiama, sul mio telefono esce Londra 1 e Londra 2. A seconda del numero”, ha raccontato la Santarelli.

Costanzo, simpaticamente, ha chiosato dicendo: “Sembra il nome di un radio-taxi”. La celebre showgirl è scoppiata in una risata fragorosa. Un modo come un altro per alternare serio e faceto in serate particolari: accento posto anche sul bullismo subito dal figlio nel corso della malattia. Ora, comunque, tutto sembra mettersi per il verso giusto e la Santarelli parrebbe anche pronta a tornare in tivù. Qualcosa bolle in pentola, ma prima viene sempre la famiglia da coccolare e amare il più possibile. Dopo la tempesta, torna sempre il sereno.

