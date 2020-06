Morgan contro Asia Argento sembra avere una serie infinite di aneddoti e di “prove”. Il cantante parla di violenza domestica in un passaggio del suo nuovo libro.

Il rancore che Morgan e Asia Argento provano ancora uno nei confronti dell’altra non si esaurirà mai: appare sempre più chiaro a ogni uscita di Morgan, che ultimamente ha deciso di mettere nero su bianco la storia della sua vita.

All’interno dell’economia del libro Essere Morgan – La Casa Gialla, il rapporto con Asia Argento viene descritto quasi come l’origine dei mali del cantante, il quale si è sempre dipinto come una vittima delle manovre personali e finanziarie della Argento. Addirittura Morgan ha affermato che le sue dipendenze da alcool e droghe siano peggiorate a causa delle vicinanza di Asia.

In un passaggio del suo libro Morgan svela anche un dettaglio piuttosto sconcertante sul rapporto che lui e la sua ex moglie avevano instaurato tra le lenzuola: anche mentre dormivano i due non avevano un minuto di pace.

Morgan contro Asia Argento: un caso di violenza domestica?

A legare ancora Morgan e Asia Argento c’è la figlia Anna Lou, nata nel 2001. I genitori di Anna Lou si sono separati quando la bambina aveva soltanto cinque anni e, da allora, la ragazza ha vissuto una vita piuttosto tormentata.

Per un periodo, infatti, è stata cresciuta dalla madre di Asia, che aveva perso l’affidamento della bambina nel 2007. All’epoca, infatti, i giudici avevano ritenuto entrambi i genitori “inadatti” a prendersi cura di una bambina piccola che, per legge, venne affidata alla nonna Daria Nicolodi, moglie di Dario Argento.

Oggi Anna Lou vive felicemente con Asia e il figlio che quest’ultima ha avuto da un’altra relazione, Nicola. Negli ultimi anni però Asia ha dovuto combattere ferocemente con Morgan per gli assegni familiari che il cantautore sarebbe stato tenuto a versare per il mantenimento di Anna Lou e che non avrebbe mai versato regolarmente.

Oltre a questo Asia ha sempre accusato Morgan di essere un padre assente o inesistente, incapace di instaurare con sua figlia un rapporto genitoriale degno di questo nome.

Un’opinione non molto diversa da quella di Jessica Mazzoli, madre della seconda figlia di Morgan, Lara. Jessica è addirittura alleata con la Argento in occasione della battaglia legale per ottenere il pagamento degli alimenti (che anche per Lara non venivano versati in maniera regolare).

Ogni storia però può sempre essere raccontata in due maniere differenti e, anche per quanto riguarda il rapporto con le figlie e con le sue ex compagne Morgan ha sempre avuto una versione tutta personale.

“Asia mi ha accusato di non essere presente con le figlie? Ma ti credo! Mi faceva una guerra, mi picchiava durante il sonno, di notte mi trovavo i pugni in faccia” ha scritto il cantante, che ha continuato a difendere il proprio operato, rivolgendo alla Argento accuse pesantissime. “Io ho sempre fatto quello che dovevo fare, sia economicamente che come presenza fisica, poi però portano via le figlie, si lamentano”.

Nella versione di Morgan, quindi, Asia avrebbe “portato via” Anna Lou nel momento in cui si è separata da Morgan, impedendo di fatto al cantautore di esercitare la sua funzione di padre.

Le cose stanno davvero così? È possibile che Asia decida di ribattere alle accuse anche se, come ha già affermato non troppo tempo fa, il motivo per cui Morgan parla ancora di lei è sempre lo stesso: gli conviene.