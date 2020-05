Pepe di Sichuan | Proprietà, benefici e come usarlo in cucina

Il pepe di Sichuan è una bacca particolarmente utilizzata in Asia ma sempre più diffusa anche da noi. Scopriamone insieme proprietà, eventuali controindicazioni e curiosità.

Il pepe di Sichuan, il cui nome scientifico è Zanthoxylum, è una bacca particolarmente utilizzata come spezia, specie nella cucina orientale. Nonostante il nome, quindi, non si tratta esattamente di pepe al quale è solo somigliante. Ricco di proprietà benefiche, in alcuni luoghi viene usato anche come farmaco ed in genere può cambiare nome in base al paese di provenienza. Ciò significa che a volte lo si può trovare con il nome di pepe cinese, pepe giapponese, pepe limone indonesiano, etc…

Come ogni alimento può avere degli effetti collaterali. Scopriamo quindi tutto quel che c’è da sapere su questa particolare bacca, iniziando dai valori nutrizionali e proseguendo con i benefici e i modi di usarla in cucina.

Tutto sul pepe di Sichuan: proprietà, controindicazioni, curiosità e ricette

Il pepe di Sichuan, è una bacca che ha origini cinesi e appartiene alla famiglia delle Rutaceae, rientrando così nella stessa famiglia dei limoni. Il suo sapore è speziato e caratteristico e per questo motivo è usata come spezia per molti piatti tradizionali orientali. Quando al suo nome, invece, viene chiamato pepe per la somiglianza con il più noto pepe nero. Somiglianza che si limita all’aspetto visto che in quanto a sapore risulta meno pungente e con un retrogusto di limone.

Il pepe di Sichuan è ricco di proprietà benefiche tanto che la sua pianta viene anche chiamata piante del mal di denti per la sua capacità di ridurne il dolore. Tra le altre cose è ritenuto un buon rimedio per combattere gli spasmi intestinali.

In genere non c’è una dose giornaliera raccomandata ma come per tutti gli alimenti, il consiglio è quello di non abusarne.

Calorie e valori nutrizionali

Il pepe di Sichuan apporta circa 270 calorie per 100 grammi. Per la stessa quantità contiene circa 3 grammi di grassi, 50 grammi di carboidrati e 10 gr di proteine. Per assurdo non sono riportate vitamine o minerali. Ciò nonostante viene considerato una pianta medica e ricca di benefici importanti.

Proprietà e benefici

Il pepe di Sichuan, apporta diverse proprietà benefiche. Tra queste le più note sono:

Allevia il mal di denti

Calma gli spasmi dolorosi dell’intestino

Favorisce la regolarità dell’intestino

Agisce sul prurito alleviandolo

Allevia il dolore dato dalle punture di insetto

Riduce l’effetto irritante di alcuni alimenti

Controindicazioni

Tra le controindicazioni note relative al pepe di Sichuan c’è quella del suo potere anestetizzante, specie se assunto in grandi quantità. Per il resto, il consiglio è quello di consultare il medico prima di consumarlo qualora si soffra di qualche patologia o si assumano farmaci.

Come usare il pepe di Sichuan in cucina

In genere del pepe di Sichuan, viene consumata la parte esterna. I semi sono infatti sabbiosi e particolarmente amari.

Per via del suo sapore particolare, l’uso è consigliato per i secondi piatti o per piatti tipicamente orientali. In Giappone, ad esempio, viene spesso usato per aromatizzare i piatti a base di pollo, mentre in Cina si usa molto con il pesce.

Sebbene alcuni chef lo usino anche in determinati dolci, a livello casalingo è preferibile godere del suo sapore leggermente limonato per sgrassare i secondi piatti particolarmente ricchi.

Volendolo usare insieme ad altre spezie, si mescola bene con aglio, zenzero e limone.

Per un uso ottimale è preferibile inserirlo all’ultimo istante e a fuoco spento. L’eccessiva tostatura, infatti, ne esalta il sapore amaro.

Andando alle curiosità

Alcune delle sostanze contenute nel pepe di Sichuan possono lasciare leggermente intorpidita la bocca.

In Cina e in Giappone si usa utilizzarlo in determinati piatti per ridurre le proprietà irritanti di alcuni cibi.

Il pepe di Sichuan fa parte della preparazione a base di 5 spezie cinesi e di quella a base di 7 spezie giapponesi.

In commercio è possibile trovare anche l’ olio di pepe di Sichuan che viene usato in molte preparazioni orientali come, ad esempio, i tagliolini fritti.

Dal 1968 al 2005 il pepe di Sichuan fu vietato in America perché alcune parti della pianta potevano portare una malattia vegetale chiamata cancro del limone ed in grado di far ammalare gravemente le piante. Dal 2005 il divieto è cessato a patte che le piante vengano sterilizzate prima di essere importate.

Il pepe di Sichuan è una spezia sicuramente strana e particolare che pertanto merita di essere conosciuta e sperimentata all’interno dei propri piatti. Ciò che conta è ricordarsi sempre di non esagerare e di utilizzarlo con i giusti abbinamenti.