Uomini e Donne | La redazione riprende Pamela Barretta: “Il vestito!”

Uomini e Donne | La redazione del Trono Over, durante il corso della puntata andata in onda oggi, ha rimproverato Pamela Barretta per il suo vestito.

Puntata difficile quella di oggi per Pamela Barretta. Il motivo? Il suo cavaliere Enzo Capo non si è presentato al Trono Over di Uomini e Donne per avere un nuovo confronto con lei, facendo nascere in lei una certa tristezza, segno che la loro relazione è ormai giunta al capolinea.

Ma le cose non finiscono qui per la dama. La redazione, infatti, mentre Pamela si alzava per andare a ballare con Sirius, Nicola Vivarelli, l’ha rimproverata a causa del suo vestito e, anche se i microfoni erano disattivati, si è sentito tutto. Tant’è che Maria De Filippi ha spiegato al pubblico cosa stesse succedendo.

Pamela Barretta è stata rimproverata dalla redazione di Uomini e Donne a causa del suo vestito che, essendo piegato un po’ troppo all’insù poteva lasciare poco spazio all’immaginazione, per questo motivo le ha chiesto di abbassarlo onde evitare incidenti durante il corso della registrazione. Ovviamente il gesto di Pamela non voleva avere nessun fine malizioso, ma era semplicemente distratta dalla sua delicata situazione con Enzo Capo.

Uomini e Donne | Enzo Capo delude Pamela Barretta: lui non si presenta al Trono Over

Enzo Capo, come anticipato poco fa, ha scelto di non presentarsi al Trono Over di Uomini e Donne preferendo evitare l’ennesimo confronto con la sua, ormai ex, compagna Pamela Barretta.

A nulla sono serviti gli sforzi della redazione che ha provato anche a contattarlo durante il corso della registrazione ma lui, che di recente ha sbottato su Instagram, non ne ha voluto sapere nulla.

Enzo Capo ha deluso Pamela Barretta al Trono Over. La dama era convinta che tra loro qualcosa potesse essere recuperato, ma evidentemente così non è.

I fan della trasmissione non sono però convinti che quello di oggi sia stato il capitolo finale della loro storia, in quanto convinti che ci sia ancora speranza per Pamela Barretta ed Enzo Capo di Uomini e Donne.