Nicola Panico | La nuova vita dopo Sara Affi Fella (che è incinta)

Nicola Panico è stato chiamato a commentare la dolce attesa di Sara Affi Fella. Dopo mesi ha ceduto: ecco cosa ha scritto.

Nicola Panico e Sara Affi Fella un paio d’anni fa erano sulla bocca di tutti a causa del primo vero e proprio scandalo di Uomini e Donne.

I due infatti erano finiti nell’occhio del ciclone per aver finto di essersi lasciati e consentire a Sara di partecipare al programma in qualità di tronista, intascando i grossi compensi assicurati dal programma.

Dopo essere stato lasciato da Sara, che nel frattempo aveva scelto Luigi Mastroianni, Nicola per vendicarsi aveva raccontato tutti i retroscena di un accordo che lo aveva visto passare da complice a vittima di feroce gelosia.

Nello stesso periodo Sara Affi Fella faceva registrare un poco invidiabile record: la prima tronista a essere presa di mira dagli opinionisti di Uomini e Donne, che invitarono i suoi follower a abbandonare il suo profilo. Dopo una vera e propria emorragia di consensi la Affi Fella fu costretta a rendere il profilo privato, quindi a sparire letteralmente dai social per un certo periodo di tempo, almeno fino a che le acque si fossero calmate.

Quando ritornò a farsi vedere era fidanzata con un altro calciatore: Francesco Fedato. Proprio lui le ha permesso di costruire una vita completamente nuova e anche una nuova famiglia.

Nicola Panico su Sara Affi Fella: “Ho altro a cui pensare”

Dopo il terribile shock attraversato nel 2018, nel periodo in cui passò a essere una stellina della televisione a una delle persone più odiate dagli italiani su Instagram, Sara Affi Fella attraversò un periodo emotivamente devastante.

La ragazza confessò di aver avuto bisogno di una terapia psichiatrica e di aver anche sofferto di anoressia.

L’amore di Francesco però le ha consentito di superare le difficoltà e attualmente l’ex tronista sembra essere perfettamente felice. Quando ha scoperto di essere incinta, grazie a un test di gravidanza positivo, Sara Affi Fella ha chiaramente segnato sul calendario il primo giorno della felicità.

“Quel giorno sono rinata, non mi sono mai sentita così felice, non mi importava più nulla, c’eri solo tu nei nostri pensieri. Ti abbiamo voluto e tenuto con noi dal primo istante. Ora ti aspettiamo con ansia amore nostro!” ha scritto su Instagram Sara per celebrare il lieto evento.

Da quel post moltissimi curiosi si sono riversati in massa sul profilo di Nicola Panico, chiedendo al calciatore di commentare la notizia.

Per diverso tempo Nicola ha accuratamente evitato di toccare l’argomento, per non dare adito a una nuova ondata di commenti e speculazioni. Da un certo punto in poi però Nicola ha deciso di intervenire e di mettere un punto sull’argomento.

“Sono sempre contento quando una persona aspetta un bambino. Ma ho altro a cui pensare” ha scritto Nicola, che ha concluso la frase con uno smile.

Chiaramente, l’ex calciatore ha lasciato intendere che ormai i suoi pensieri sono tutti per Francesca Parenti, che a quanto pare gli ha rubato il cuore in un locale di Napoli. “Ci siamo conosciuti in un locale, lei era a Napoli con gli amici per un week end, ci siamo guardati, lei mi ha sorriso e io non ci ho capito più niente!” ha scritto Nicola qualche tempo fa nelle sue storie di Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicola Panico (@nicolapanico10) in data: 3 Set 2019 alle ore 4:15 PDT

Nella stessa occasione, Nicola ha anche fatto sapere che la sua donna attuale è gelosa e aggressiva, e che non tollera benissimo i commenti delle ammiratrici di Nicola. Anche se il calciatore è lontano dalla televisione ormai da un po’ di tempo, infatti, non ha perso l’affetto dei suoi follower sui social.