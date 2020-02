Uomini e Donne | Guerra tra Sara Affi Fella e Nicola Panico: “E’ una malattia!”

Uomini e Donne | Nicola Panico attraverso il suo profilo Instagram ha attaccato l’ex protagonista del Trono Classico Sara Affi Fella a causa di alcune sue recenti dichiarazioni

Nonostante sia passato un po’ di tempo dalla loro rottura, e dallo scandalo di Sara Affi Fella a Uomini e Donne, l’ex tronista e il suo precedente compagno Nicola Panico continuano a farsi la guerra. Anche se, è bene specificare, che l’ex protagonista del Trono Classico si è limitata a parlare degli anni difficili che ha vissuto in maniera generica, ma Nicola lo ha preso come un attacco personale ed ha subito stroncato la Affi Fella.

Sara Affi Fella di Uomini e Donne ha dichiarato che le piacerebbe cancellare ciò che è successo qualche anno fa e per questo motivo preferisce concentrarsi sul suo futuro, che spera possa essere più radioso che mai. Nicola Panico ci ha visto un chiaro riferimento a lui ed ha subito sbottato.

“Sono passati anni e continui a parlare sempre della stessa cosa infangando gli altri. Ormai la tua è una malattia cronica!”

Leggi anche:

Daniele Dal Moro del Trono Classico ammette: “Non è facile!”

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Uomini e Donne | Nicola Panico stronca Sara Affi Fella: “Prenditi le tue responsabilità”

L’ex fidanzato di Sara Affi Fella l’ha invitata a prendersi le sua responsibilità, recentemente lei si è lasciata andare ad un lungo sfogo contro i suoi haters, e a smetterla di incolpare gli altri perciò che è accaduto durante il suo percorso al Trono Classico.

“Provi sempre ad infangare gli altri” ha esordito Nicola Panico, ex fidanzata di Sara Affi Fella. “Soltanto per ripulirti la coscienza” ha proseguito. “Hai fatto lo stesso con la redazione di Uomini e Donne che sono persone onestissime!” ha concluso.

Il periodo più difficile di Sara sembrava essersi concluso, nonostante qualche tempo fa ha rivelato di soffrire ancora per l’accaduto, ma il suo passato sembra essere tornato a bussare alla sua porta.

Leggi anche:

Uomini e Donne: Ela Enardu smaschera Antonio Zequila al GF Vip

Almeno per il momento, Sara Affi Fella del Trono Classico ha preferito non replicare di fronte alle accuse di Nicola Panico, ma il pubblico di Uomini e Donne non aspetta altro che una sua risposta.