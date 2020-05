Gemma Galgani è tornata alla formula classica di Uomini e Donne e ha perso la testa per Sirius, Maria De Filippi cerca di farla ragionare.

Uomini e Donne da quarantena non si è rivelato un format vincente: i telespettatori a casa hanno trovato lo show molto più lento e meno avvincente rispetto alla formula in studio che da vent’anni tiene incollati al televisore milioni di telespettatori.

Gemma Galgani però aveva vissuto con grande trasporto il corteggiamento da parte di Sirius e di Cuore di Poeta, apprezzando particolarmente lo stile di scrittura di quest’ultimo, che dal vivo si è rivelato essere un distinto signore sulla sessantina.

Evidentemente però dal vivo l’alchimia che Gemma aveva sentito nascere con Cuore di Poeta si è spenta a causa dell’ingombrante presenza di Sirius nei pensieri della Galgani.

Il problema è che Gemma non ha il coraggio dei suoi sentimenti e si sta comportando in maniera scorretta nei confronti di Cuore di Poeta. A farglielo notare ci pensano la solita Tina Cipollari e, a sorpresa, anche Maria De Filippi, che ha cercato di far vedere a Gemma la verità.

Gemma Galgani vuole Sirius e “snobba” Cuore di Poeta: l’osservazione di Maria

Quando Gemma ha scoperto che il suo corteggiatore Sirius era un bellissimo giovane meno che trentenne è andata letteralmente in brodo di giuggiole.

I telespettatori hanno potuto notare che Gemma è rimasta sempre più affascinata da Sirius, che sta scatenando in lei emozioni da primo amore.

Anche se la Galgani si ostina a ripetere che i sentimenti sono ben altra cosa e che di certo non prova ancora dei veri e propri sentimenti per Sirius (all’anagrafe Nicola Vivarelli), chiunque abbia imparato a conoscere la tronista si rende facilmente conto che Gemma sta perdendo la testa.

Questo turbine di emozioni però sta portando Gemma a bistrattare Cuore di Poeta, che sarebbe un uomo più adatto a lei sia come stile sia come età.

All’inizio la Galgani era affascinata dall’eloquio di Cuore di Poeta (che abbiamo scoperto chiamarsi Romualdo) ma, nel corso degli incontri, ha cominciato a trovare un difetto dietro l’altro al povero corteggiatore.

L’ultimo sarebbe quello di correre troppo e di aver utilizzato parole eccessive nei confronti di Gemma, che avrebbe dell’amore un’idea ben differente da quella di cui avrebbe parlato Romualdo.

Tina Cipollari non ha perso l’occasione di sottolineare come l’atteggiamento di Gemma sia quello di chi sta inventando scuse pur di non affrontare la verità. Secondo Tina, infatti, Gemma non avrebbe il coraggio di eliminare il corteggiatore perché in cuor suo sa che non ci sono motivi reali per escluderlo dal gioco. Per nascondere la sua codardia Gemma si nasconderebbe dietro al proverbiale dito, sostenendo la parte della donna che ha un alto ideale dell’amore ma che in realtà sta perdendo la testa dietro al belloccio di turno.

Molto più diplomatica della sua storica opinionista, Maria De Filippi ha evitato di condannare Gemma apertamente, ma ha voluto invitare la dama torinese a prendere in considerazione il fatto di essersi sbagliata.

“Non è realtà Gemma, ti sei spaventata per una cosa non vera” ha detto Queen Mary alla tronista che, però, sembra ancora convintissima del fatto che Cuore Di Poeta stia correndo troppo e che non sia l’uomo adatto a lei. Maria riuscirà a far ragionare la Galgani?