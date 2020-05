Harry e Meghan | Il primo compleanno di Archie e il video con la mamma

Il primo compleanno di Archie è un momento di assoluta felicità per i Sussex dopo un periodo davvero difficile. Lo hanno celebrato con un video in cui Meghan prende gran parte della scena.

Esattamente un anno fa nasceva il primogenito del Principe Harry e, all’epoca, pochissimi mesi dopo il royal wedding, nessuno avrebbe immaginato che nel giro di un anno la vita di Harry e Meghan sarebbe cambiata in maniera radicale.

Oggi i Sussex hanno rinunciato al titolo di altezze reali e a tutti i compiti ufficiali in Inghilterra: hanno tentato di costruire una nuova normalità e di dare al mondo l’immagine di una famiglia normale.

La nuova immagine dei Sussex però non può più essere veicolata da un profilo ufficiale di Instagram, dal momento che la Regina ha imposto la chiusura di Sussex Royal, il profilo di coppia che Harry e Meghan avevano creato dopo il matrimonio e che è rimasto attivo per un lasso brevissimo di tempo.

Non avendo più a disposizione alcun canale digitale ufficiale, i Duchi di Sussex hanno deciso di utilizzare un canale indiretto per far arrivare al mondo un video recente del piccolo Archie.

Non si può non notare però che Meghan è assolutamente al centro della scena e che il piccolo Archie sembra essere coinvolto quasi contro voglia nell’attività proposta dalla mamma. Nel frattempo, Harry rimane invisibile, nascosto dietro la videocamera dello smartphone.

E la famiglia reale, intanto, come ha celebrato l’evento?

Primo compleanno di Archie: video con mamma e papà, festa rimandata

In occasione del primo compleanno di Archie, Harry e Meghan hanno realizzato un video molto tenero che è stato condiviso sul profilo Save With Stories. Si tratta di un profilo Instagram creato molto di recente per supportare le attività benefiche di Save The Children, un’associazione attiva negli USA che si occupa di sostenere i bambini più poveri.

Sul profilo in questione vengono raccolti video registrati da personaggi famosi del mondo dello spettacolo che leggono favole per bambini: l’idea è di sensibilizzare il pubblico verso il tema e sostenere la raccolta fondi che l’associazione ha attivato nel periodo durante il periodo della chiusura delle scuole a causa della quarantena per il Coronavirus.

Nel video Meghan legge la storia “Anatra – Coniglio” tenendo in braccio il piccolo Harry, che gira le pagine del libro, si distrae, ride e piange esattamente come qualsiasi altro bambino della stessa età.

Meghan riesce a portare a termine la lettura della storiella con qualche difficoltà e si ha comunque l’impressione che l’intera scenetta familiare sia stata realizzata per dare un po’ di spazio social alla Duchessa (che ama essere al centro dell’attenzione sul set, come ha rivelato recentemente un suo cameraman). Il bambino dal canto suo sembrava avere più voglia di giocare che di ascoltare una favola!

Harry, che era stato protagonista della foto di Capodanno con Archie, questa volta è relegato al ruolo di cameraman e lo si sente ridere e interagire con il bambino rimanendo sempre fuori campo.

Nel frattempo, la famiglia reale britannica ha festeggiato il compleanno di Archie con molte tenere fotografie, tra cui quella insieme al Principe Carlo e quella del giorno del primo incontro tra Archie e i suoi bisnonni, il Principe Filippo e la Regina Elisabetta.

Sul profilo di William e Kate invece è comparsa la foto ufficiale di gruppo del battesimo di Archie, nella quale comparivano i Duchi di Cambridge, Carlo e Camilla e la mamma di Meghan.

Impossibile non notare un particolare: in tutte le comunicazioni social ufficiali della famiglia reale, tutti hanno citato il nome di Archie e gli hanno fatto gli auguri di buon compleanno, ma nessuno ha mai fatto un solo riferimento a Harry o a Meghan. Un segno che i rapporti tra i Sussex e il resto della famiglia reale sono davvero gelidi?

Forse, eppure corre voce che la prossima estate Harry, Meghan e Archie sono attesi a Balmoral, l’adorata residenza estiva della Regina Elisabetta, che vorrebbe organizzare un party in giardino per celebrare in famiglia il primo compleanno dell’ultimo bis-nipotino della Regina.