La Megxit è quasi completa: dal 31 Marzo il Duca e la Duchessa di Sussex non faranno più parte della famiglia reale britannica. I retroscena della loro storia però continuano ad appassionare l’America e sui tabloid di susseguono le indiscrezioni.

La Megxit non avrebbe potuto concludersi in un periodo più teso, non solo per la famiglia reale britannica e il Regno Unito ma per tutto il mondo.

Proprio nel momento in cui il Principe Harry è tornato in Canada per riabbracciare sua moglie e suo figlio di dieci mesi, il tabloid americano US Weekly ha diffuso alcune voci sui motivi della Megxit, che vedrebbero nel principe l’attore principale della scelta di lasciare la famiglia reale e tutte le incombenze ufficiali legate a un ruolo attivo all’interno di essa.

Megxit: fu il Principe Harry a volerla?

Nel corso dell’intera vicenda del suo matrimonio con Meghan Markle che ha portato paradossalmente al divorzio dalla propria famgilia, il Principe Harry è stato dipinto in maniere molto differenti tra loro.

Inizialmente, quando annunciò il suo fidanzamento con la bellissima attrice americana che gli aveva rubato il cuore, Harry si trasformò rapidamente da scapolo d’oro a fidanzato perfetto, innamoratissimo di sua moglie e disposto a rompere diversi tabù, come l’introdurre una donna afroamericana nella famiglia reale britannica.

Nel corso del tempo, nel momento in cui Meghan ha rivelato un carattere per niente docile e soprattutto insofferente all’etichetta di corte, Harry è cominciato ad apparire come un marito – zerbino, ormai completamente manipolato dai capricci di sua moglie. Capricci che, a detta dei soliti bene informati, avrebbero fatto scappare a gambe levate molti membri storici dello staff personale della duchessa e addirittura dello staff storico di Buckingham Palace.

Da un certo punto in poi a Harry è stata attribuita anche la storica frase “Quello che Meghan vuole, Meghan ottiene”, che avrebbe segnato definitivamente il suo passaggio da principe azzurro a paggetto di sua moglie.

L’uscita dei Duchi di Sussex dalla famiglia reale sarebbe stata un’idea tutta di Meghan, almeno nella ricostruzione dei più maligni. Dopo aver “accalappiato” il marito e il titolo di Duchessa, Meghan avrebbe voluto semplicemente tornare nel proprio regno (tra gli States e il Canada) portando con sé le sue nuove conquiste.

Stando a quanto avrebbe rivelato una delle solite fonti bene informate le cose non sarebbero affatto andate così: US Weekly ha pubblicato un articolo in cui si afferma che il Principe Harry avrebbe deciso di lasciare la famiglia reale e l’Inghilterra nel momento in cui si è reso conto che Meghan non sarebbe mai stata inserita nella famiglia reale alla pari degli altri suoi membri, che sarebbero stati sempre “troppo freddi” nei confronti di Meghan.

Dopo aver preso la decisione per la sua famiglia, Harry si sarebbe anche assunto la responsabilità di difendere le proprie idee di fronte alla Regina e a tutti i suoi collaboratori, sostenendo da solo tutti gli incontri con Elisabetta.

Quanta verità c’è in questa versione dei fatti? Probabilmente non lo sapremo mai, ma è certo che che la stampa americana stia cercando in tutti i modi di difendere Meghan Markle dagli attacchi della stampa britannica e internazionale, quella stampa a cui lo stesso Harry aveva chiesto di “dare tregua” a Meghan.

Tra solo una settimana Harry e Meghan perderanno ufficialmente lo stato di membri della famiglia reale e si trasformeranno in privati cittadini. Esattamente come ogni altro privato cittadino stanno rispettando le regole della quarantena imposte in America per limitare il contagio da Coronavirus e hanno dovuto rimandare molti impegni lavorativi.

Nel frattempo, la Regina Elisabetta, il Principe Filippo e il Principe Carlo sono tra le persone più alto rischio di contagio in Gran Bretagna a causa della loro età avanzata: è ovvio che Harry non possa essere sereno.

