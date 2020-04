Giulia Molino di Amici 19, recentemente intervistata dal settimanale Chi, ha raccontato del periodo difficile in cui ha sofferto di anoressia e ha ringraziato i suoi genitori per non averla mai abbandonata o lasciata da sola in questa delicata fase della sua vita.

Giulia Molino è una delle concorrenti più amate di Amici 19, tanto da classificarsi al terzo posto della classifica finale del programma.

L’artista partenopea, durante il corso della sua permanenza nella trasmissione, non ha mai nascosto di avere avuto un periodo difficile della sua vita. Periodo in cui ha dovuto affrontare il mostro dell’anoressia. Da quel momento della sua vita, però, è riuscita a tratta qualcosa di positivo: l’ispirazione per il suo brano Nietzsche.

La cantante di Maria De Filippi, che aveva già parlato di questo periodo buio, spera che la sua esperienza, e il suo brano, possano rivelarsi di aiuto per i suoi fan che si trovano a vivere l’incubo che ha vissuto lei stessa sulla sua pelle.

“L’anoressia è un disturbo molto diffuso, più di quello che si possa pensare” ha rivelato Giulia Molino di Amici 19. “La mia speranza è che molte persone possano ascoltare il mio pezzo e magari trovare da lì la forza per sollevarsi” ha proseguito la cantante. “Grazie alla mia partecipazione al programma di canale 5, ho realizzato che la mia storia ed io possiamo essere un esempio positivo” ha concluso la giovane artista.

Amici 19 | Giulia Molino ringrazia sua madre: “Non mi ha mai lasciato andare”

Giulia Molino, oltre a rivelare la speranza che ha posto nel suo pezzo presentato ad Amici di Maria De Filippi, ha anche raccontato com’è stato per i suoi genitori affrontare il percorso della sua malattia.

Giulia ci ha tenuto ad elogiarli, con giusta causa, osservando che purtroppo non esiste un modo giusto di comportarsi in quanto non è ancora stato inventato il manuale del perfetto genitore.

“Purtroppo non esiste il manuale del perfetto genitore, ma ringrazio i miei per non avermi mai abbandonato” ha premesso Giulia Molino sui suoi genitori, tra l’altro anche suo padre ha parlato di quel periodo. “In particolar modo mia madre, la vedevo come una nemica ma al tempo stesso volevo le sue attenzioni” ha proseguito. “Non mi ha mai lasciato andare”.

Giulia Molino di Amici di Maria De Filippi ha anche rivelato quanto sia stata importante per lei la musica in questo periodo. Tanto da definirla la sua compagna di viaggio. La giovane artista partenopea ci ha però tenuto a precisare che non vuole demoralizzare nessuno, anzi. Spera che con la sua musica possa riuscire a regalare almeno un briciolo di gioia. Soprattutto in questo periodo così delicato che tutti noi stiamo affrontando.

Giulia Molino ha parlato di quando ha sofferto di anoressia, sperando di sensibilizzare i giovani su questa problematica ancora ampiamente diffusa in tutto il mondo.