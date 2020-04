Amici Speciali | Parlano gli ex concorrenti: “Ecco perché ci hanno esclusi”

Amici Speciali | Gli ex concorrenti di Maria De Filippi, che in un primo momento sembravano fossero stati contattati per prendere parte al progetto, hanno rivelato il motivo della loro esclusione

Soltanto ieri è stato ufficializzato il debutto di Amici Speciali, fino all’ultimo, infatti, ci sono stati dubbi sull’effettiva messa in onda del programma, che già il pubblico del piccolo schermo si inizia a chiedere come mai alcuni concorrenti, che in un primo momento sembravano far parte del cast, sono stati esclusi dalla nuova trasmissione di Maria De Filippi.

In particolar modo il pubblico ha notato l’assenza dal cast completo del programma dei ballerini Vincenzo Di Primo e Sebastian Melo che in un primo momento sembrano far parte del nuovo progetto.

I due ballerini hanno spiegato perché non ci sono ad Amici Speciali e la motivazione è del tutto sensata e giusta.

Vincenzo Di Primo e Sebastian Melo spiegano perché sono stati esclusi da Amici Speciali

Sui rispettivi profili social, Vincenzo Di Primo e Sebastian Melo hanno spiegato perché non saranno ad Amici Speciali. I due ballerini hanno confermato che per motivi di sicurezza, la produzione ha scelto di far prendere parte al programma soltanto gli artisti che si trovassero più vicini agli studi Elios di Roma.

Una decisione più che giusta quella della produzione e di Maria De Filippi, che di recente è stata criticata da una dama del Trono Over di Uomini e Donne, visto che devono garantire la massima sicurezza a tutti i protagonisti della trasmissione e degli addetti ai lavori.

Ecco il motivo per cui alcuni artisti, che inizialmente sembrano essere confermati, non fanno parte del nuovo progetto benefico di Maria De Filippi.