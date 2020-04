I cavolini di Bruxelles sono ricchi in sostanze nutritive e si prestano alla preparazione di diversi piatti, scopriamo le ricette facili da realizzare.

I cavolini di Bruxelles, sono dei germogli commestibili della pianta erbacea Brassica oleracea, che appartiene alla famiglia delle Crucifere.

Si coltivano in Europa nella zona centro-settentrionale e sono una verdura tipica della stagione invernale, si possono preparare sfiziose ricette. Hanno una struttura simile al cavolo, sono davvero piccoli, ma ricchi di proprietà nutritive.

I cavolini di Bruxelles sono dei germogli ricchi in sostanze nutritive, appartengono alla categoria dei cavoli. In Italia i cavoletti di Bruxelles si possono acquistare solo in alcuni mesi da novembre a marzo.

I cavoletti di Bruxelles sono ortaggi ricchi in sostanze nutritive, ecco cosa contengono:

Integrare nella dieta regolarmente i cavolini di Bruxelles, apporta diversi benefici, ecco quali.

I cavolini di Bruxelles rientrano tra gli alimenti salutari che si devono assumere con moderazione e all’interno di una dieta sana e bilanciata. Chiedete sempre il parere medico.

Sono consigliati per chi segue una dieta ipo-calorica, visto che contengono solo 20 calorie ogni 100 grammi. Inoltre è consigliato per le donne gravide grazie alla presenza dell’acido folico, chiedere sempre il parere al ginecologo per le quantità da assumere.

Come utilizzarli in cucina

I cavoletti di Bruxelles vengono utilizzati in cucina, per la preparazione di tante ricette, dagli antipasti ai secondi piatti. Si consumano previa cottura, si consiglia sempre di sbollentarli in acqua salata per qualche minuto. Ecco alcune ricette sfiziose da preparare in pochissimo.

1- Cavolini di Bruxelles con arachidi

I cavolini di Bruxelles con arachidi sono un contorno sfizioso, particolare ed invitante, un mix di sapore tra l’amaro dei cavolini e la croccantezza degli arachidi. Potete arricchire con un pò di pancetta e scamorza, scoprite la ricetta.

Tempo preparazione: 10 minuti Tempo cottura: 15 minuti

Ingredienti per 4 persone

Preparazione

Per preparare questa ricetta iniziate a mondare e lavare i cavolini, poi incidete il fondo a croce e lasciate in una ciotola con abbondante acqua. Aggiungete il succo di limone e lasciateli in ammollo per 10 minuti, poi scolateli e risciacquateli sotto acqua corrente fredda. Trasferiteli in una pentola con acqua salata, portate ad ebollizione e poi versate i cavolini unite i cavolini e lasciate cuocere per 10 minuti

Nel frattempo dovete sbucciare gli arachidi e tritateli grossolanamente, poi sminuzzate il prezzemolo, pulite lo scalogno e tritatelo finemente. Scolate i cavolini e teneteli da parte, in una padella mettete l’olio e lo scalogno, non appena si inizia a dorare mettete i cavolini il prezzemolo e la salvia. Aggiungete arachidi e lasciate cuocere per 5 minuti a fiamma media, aggiungete il sale e servite subito.

