Uova | proprietà benefiche e come utilizzarle in cucina

Le uova sono un alimento presente spesso in cucina, si prestano alla preparazione di diversi piatti, inoltre sono ricche di sostanze nutritive.

Le uova sono un alimento molto versatile, che si presta alla preparazione di diversi piatti, inoltre è un cibo che piace a tutti sia grandi che piccini. Quando si parla di uova, si fa riferimento a quello di gallina, che si possono servire anche a colazione, a pranzo e a cena, si possono preparare in pochissimo tempo tante ricette.

Scopriamo qualche informazione in più sulle uova o come utilizzarle in cucina.

Uova: proprietà e benefici

Le uova sono un alimento molto conosciuto e consumato, si presta alla preparazione di tantissime ricette sfiziose e soprattutto veloci. Inoltre è un alimento ricco di sostanze nutritive, ma contiene anche il colesterolo, quindi non bisogna mangiarne tante. In media si possono assumere circa 2 uova a settimana, ma le persone che soffrono di ipercolesterolemia, devono assumere con moderazione, senza eccedere troppo. E’ opportuno chiedere sempre il parere di un medico, in questi casi.

L’uovo non è dannoso per la salute, ma come per gli altri alimenti, si deve assumere con moderazione, è ricco di sostanze nutritive, come vitamine e sali minerali, in media un uovo pesa circa 50 grammi e contiene circa:

64 kcal

proteine

acidi grassi: tra cui gli omega 3

colesterolo

vitamina: E A, D e B12, B7

sali minerali: ferro, calcio,sodio, potassio

I grassi costituiscono circa il 10% del contenuto dell’uovo, inoltre apportano vitamine e sali minerali, però è da ribadire che con la cottura, molte delle proprietà nutritive dell’uovo si perdono. Comunque le uova vanno consumate sempre cotte, per garantire una sicurezza maggiore, perchè se pensate che quando rompete l’uovo, sia il tuorlo che l’albume possono andare a contatto con il guscio esterno e potrebbe contaminarsi. Ma non si consiglia una cottura prolungata perchè si perderanno quasi tutte le proprietà nutritive.

Le uova sono da integrare nella dieta, facendo sempre attenzione nell’assunzione, che deve essere fatta con moderazione. E’ un alimento consigliato a tutti sia grandi che piccini: in particolar modo agli sportivi, donne in gravidanza e persone anziane, ma quali sono i benefici?

1- Apportano energia: grazie alle proteine e ai grassi l’uovo mantiene i livelli di energia necessari al corpo per svolgere le normali attività quotidiane.

2- Proteggono il cuore: grazie all’apporto di vitamine e non solo di sali minerali e acidi grassi omega 3, proteggono il cuore da infarti e prevengono infarti ed emorragie cerebrali.

3- Rafforza le ossa: la presenza della vitamina D e il calcio fortificano le ossa e prevengono problemi di salute come l’osteoporosi.

4- Migliora la memoria: le uova contengono la colina, una sostanza che va a stimolare non solo lo sviluppo, ma anche la funzione cerebrale, di conseguenza mantiene la memoria attiva.

La vitamina A e la E svolgono un azione antiossidante, utili per prevenire molti problemi alla vista, e non solo rinforzano il sistema immunitario. Le vitamine D, B12, e quella B7, proteggono i capelli, le pelle e le unghie e non solo riescono a regolare i livelli di zucchero nel sangue. Per quanto riguarda i sali minerali, il calcio e il fosforo svolgono un ruolo importante perchè non solo contribuiscono alla formazione delle ossa, ma le rafforzano. Lo zinco invece va a rafforzare il sistema immunitario.

Come consumare le uova

Le uova devono essere sempre fresche per essere utilizzate, ma come riconoscere un uovo fresco? La camera d’aria può essere indice di freschezza dell’uovo, ma c’è un modo più facile e veloce per avere conferma della freschezza dell’uovo.

Quando versate l’uovo in un piatto, potete fare un osservazione visiva, se il tuorlo è turgido e rotondo, e l’albume rimane fermo e denso, quindi l’uovo è fresco.

In alternativa potete provare a mettere l’uovo in una ciotola con acqua con 10% di sale da cucina, se affonda l’uovo non sarà fresco.

Le uova sono un alimento molto utilizzato non solo in cucina, si presta alla preparazione di diverse ricette dagli antipasti ai dolci. Si utilizza in cucina sia l’uovo interno che solo l’albume o tuorli, vediamo alcune semplici ricetta da realizzare.

Quante uova si possono consumare a settimana?

Le persone che seguono una una dieta ipocalorica, possono integrare nella dieta circa 4 uova a settimana, dipende dai diversi casi, sicuramente chi ha problemi di colesterolo devono sempre chiedere consiglio al proprio medico.

Le uova si possono cuocere in diversi modi, come già detto, si possono preparare:

torte

prodotti lievitati

secondi impanati con uovo

timballi

primi piatti

Le uova si possono cuocere in diversi modi, le preparazioni meno sono:

sode

coque

in camicia

La frittata è un’altra valida alternativa, si può preparare la classica frittata cotta al forno fino a frittate farcite con verdure e formaggi.

Inoltre le uova si prestano anche per una colazione, che è il pasto più importante della giornata ed è fondamentale per una sana alimentazione.

Le uova sono un alimento nutriente ma non completo, necessita sempre assumere altri alimenti per una dieta sana e bilanciata.

Ricette semplici e facili da preparare

Con le uova si possono preparare ricette salate e dolci, ecco alcune ricette da fare a casa anche quando avete poco tempo.

1- Frittelle di mele e mandorle

Un dolce che si prepara facilmente da consumare per uno spuntino pomeridiano o da servire quando avete ospiti a casa (cliccate qui per la ricetta)

2- Frittata al forno zucchine, ricotta e mandorle



E’ una ricetta semplice e facile da realizzare da servire sia come antipasto che come secondo, è una ricetta leggera perchè si prepara in forno e non viene fritta (cliccate qui per la ricetta)

3- Gateau di patate cremoso

Il gateau di patate è una torta salata che si prepara con patate e uova, da farcire con prosciutto, un piatto perfetto da consumare per un pic nic o un pranzo in ufficio (cliccate qui per la ricetta)