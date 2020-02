Ecco quante uova si possono mangiare in un giorno

Le uova, sono un cibo molto gustoso e anche pratico da consumare. Ma fino a quante uova si possono consumare ogni giorno? Ecco cosa dice la scienza.

Le nostre nonne erano solite mangiare anche un uovo al giorno fresco e anche crudo, questo perché era un cibo povero e alla portata di tutti e anche perché al mattino regalava energia fino al pasto successivo. Negli anni però le uova hanno subito diversi processi a livello scientifico, accusate di essere la causa principale dell’innalzamento dei livelli di colesterolo nel sangue e per questo sono state demonizzate dai dietologi che le hanno vietate soprattutto alle persone con predisposizione a sviluppare malattie a carico del sistema cardio vascolare.

Recentemente però le uova, sono state rivalutate e alcune ricerche scientifiche hanno dimostrato che le persone sane possono addirittura consumarne diverse ogni giorno.

->>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Infiammazione | 8 cibi che la combattono

Ecco quante uova si possono consumare ogni giorno

Le uova si possono mangiare tutti i giorni? Secondo la scienza sì, soprattutto se si è sani. Recenti studi condotti per studiare l’incidenza del consumo di uova sui livelli di colesterolo, avrebbero messo in luce che le uova possono essere consumate tutti i giorni, tranne in casi particolari di patologie cardiache e vascolari accertate.

L’innalzamento dei livelli di colesterolo nel sangue dunque dipenderebbe da ogni individuo. Su un campione di persone a cui è stato dato da consumare da 1 a 3 uova intere ogni giorno , il 70% delle persone non ha registrato un aumento significativo dei livelli di colesterolo nel sangue, mentre in un 30% di persone i livelli di LDL sono aumentati leggermente.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Le uova sono un cibo ricco di sostanze nutritive e dal profilo nutrizionale completo. Ricche di luteina, sono amiche della vista. Le proteine contenute in esse, sono considerate ‘nobili’ e atte all’aumento della massa muscolare.

Consumare uova ogni giorno, è un’abitudine che non creerebbe danni alla salute, tranne in casi di malattie cardiovascolari accertate. In questo caso, le uova potranno essere consumate ma a discrezione del proprio medico curante.

Ricordiamo anche che la qualità delle uova fa sempre la differenza. Mangiare uova biologiche, possibilmente a ‘chilometri 0’ e prodotti da galline allevate a terra sarebbe la scelta migliore.

->>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Cioccolato | Come mangiarlo quando si è a dieta

(Fonte: healthline)