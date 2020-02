Sono molti i cani che in modo buffo si ostinano a scavare in terra come stessero cercando qualcosa. Ecco quali potrebbero essere le cause.

Se avete un cane che abitualmente si mette a scavare su tappeti, divani, cuccia e pavimenti come stesse cercando un tesoro nascosto, questo comportamento potrebbe essere causato da diversi fattori, primo fra tutti l’essere attirati da un odore in particolare.

Scopriamo tutte le cause che potrebbero nascondersi dietro l’abitudine di scavare in terra del tuo cane.

Cane che scava in terra | le principali cause

Il vostro cane potrebbe scavare sul vostro tappeto preferito come alla ricerca di cibo qualche volta o coltivare questa abitudine molto spesso. Dietro questo comportamento si possono nascondere diverse cause. La più semplice e forse banale è quella di seguire l’odore di cibo che potrebbe essere finito erroneamente sul tappeto o tra i cuscini del divano, ma se il cane lo fa spesso, allora le cause potrebbero essere altre.

L’ansia potrebbe essere un’altra causa che si nasconde dietro l’abitudine di scavare. Molti cani, rilegati ad una vita casalinga e abituati a fare due, massimo tre passeggiate veloci per ‘sporcare’ potrebbero vivere delle frustrazioni e delle ansie che sfogano scavando ripetutamente a terra e cercando di scaricare l’energia repressa.

In ogni caso, se si osserva che questo comportamento diventa compulsivo nel proprio cane, si deve avvertire il medico veterinario che provvederà ad una valutazione più attenta. Anche rivolgersi ad un educatore cinofilo ben preparato potrebbe essere utile per scoprire le vere esigenze del proprio amico a quattro zampe.

Lasciare al cane dei giochini che lo impegnino durante la nostra assenza, per esempio, potrebbe essere un modo per evitare che subisca troppo stress e ansia d’abbandono. Perfetti i giocattoli in cui si può nascondere del cibo. Il cane, impegnato a cercare di svuotare il giocattolo dal cibo, riempirà il tempo in modo costruttivo.

Importante è ricordare che un cane ha bisogno di vivere con il proprio padrone ad alto contatto e che necessita di uscire all’aperto per almeno due ore al giorno, esplorando l’ambiente, camminando e magari correndo in un bel prato o al mare, nelle spiagge dove è possibile l’accesso ai nostri amici a 4 zampe.

