Cosa cucino con le Uova | Le ricette che si fanno in un attimo – VIDEO

Cosa cucino con le Uova | Le ricette che si fanno in un attimo: dagli antipasti sfiziosi e veloci, ai primi pratici sino ai dolci. 5 idee da leccarsi i baffi – VIDEO

Se si ha poco tempo a disposizione ma si vuole mangiare bene e, soprattutto, genuino, allora le uova è la scelta giusta. Fonte di proteine, le uova sono un cibo estremamente nutriente, ma non solo: se assunte nelle giuste dosi, aiutano in primis la funzionalità del fegato. Attraverso la colina, aminoacido utile per il funzionamento sistema epatico di cui sono ricche, le uova stimolano la secrezione della bile e aiutano a prevenire l’ossidazione e l’accumulo dei grassi nel fegato. La colina agisce prevenendo la formazione dei depositi di grasso e colesterolo sulle arterie, che costituiscono l’anticamera dell’arteriosclerosi.

Inoltre, le vitamine del gruppo B presenti nelle uova riducono il livello di omocisteina, fattore di rischio dei disturbi cardiaci mentre l’apporto di ferro cura le anemie e tonifica il sistema immunitario, con benefiche ripercussioni sulla funzionalità metabolica. Insomma, che mangiare uova faccia bene non è in discussione, l’importante è non esagerare!

Cosa cucino con le Uova | Le ricette veloci

L’uovo è uno di quei alimenti versatili in cucina, adatto ad ogni cottura e ad ogni forma, le uova sono la base per (quasi) ogni piatto gastronomico mondiale, sia esso dolce che salato, ed è forse per questa sua versatilità che, spesso, ci chiediamo come usarlo. Oggi vi proponiamo alcune tra le ricette più veloci, originali ma al contempo classiche, da preparare in famiglia. Piaceranno a grandi e a piccini e vi ruberanno pochissimo tempo! Eccovi le ricette con le uova

Antipasto con l’uovo | Mini-frittate alle verdure – Ricetta

Quella delle mini frittate alle verdure è una ricetta facilissima e divertente. Semplici da fare, solo 20 minuti per portarle in tavola. Si prestano per un antipasto o anche come secondo piatto. Scopriamo come prepararle al meglio

Ingredienti per 6 mini frittate

3 uova

1 cucchiaio di parmigiano reggiano

30 ml di latte

20 g di amido di mais

1 cucchiaio d’olio extravergine d’oliva

una manciata di spinacini

1 peperone rosso piccolo

6 pomodori ciliegini

basilico fresco

sale

pepe nero

Procedimento

Per preparare le frittatine alle verdure sbattete in una ciotola le uova con il parmigiano, aggiungete l’amido di mais setacciato e mescolate bene facendo attenzione che non si formino grumi.

Unite il latte e mescolate. Aggiungete gli spinacini, aggiustate di sale e pepe e continuate a mescolare fino a ottenere un composto omogeneo.

Tagliate il peperone a listarelle sottili e dividete i pomodorini in quarti. Distribuiteli all’interno di 6 stampi da muffin appena unti d’olio.

Coprite con il composto di uova, aggiungete qualche foglia di basilico spezzettata e cuocete nel forno già caldo a 170° per circa 20 minuti.

Sfornate le frittatine alle verdure, disponetele su un piatto da portata sformandole con l’aiuto di una forchetta e servitele calde o fredde.

Mini-frittate alle verdure | Ricetta video

Primo Piatto | Tagliatelle paglia e fieno con asparagi e uova – Ricetta

Un primo piatto dal sapore retrò, le tagliatelle paglia e fieno erano molto in voga negli anni ’90, oggi stanno ritornando di moda nelle cucine degli chef. Un primo piatto dal sapore delicato, con protagonista assoluto l’uovo insieme agli asparagi e alla crema di ricotta. Insomma connubio di sapori genuini, delicati e al contempo, decisi. Tempo di preparazione: 20 minuti. Ecco gli ingredienti per preparare le tagliatelle

Ingredienti per 4 persone

Paglia e Fieno all’uovo 230 g

Asparagi 700 g

Ricotta vaccina 300 g

Grana Padano DOP da grattugiare 50 g

Uova medie 4

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Noce moscata q.b.

Olio extravergine d’oliva q.b.

Procedimento