Cliomakeup mamma | Clio Zammatteo torna a New York con la piccola...

Cliomakeup torna a casa con la piccola Joy e la foto su condivisa dal marito su Instagram fa capire che la famiglia è di nuovo a New York.

“Verso casa con Joy 🏠 non vediamo l’ora di presentarti alla big sister Grace ❤️❤️❤️ @cliomakeup_official“

Così papà Claudio Midolo annuncia con orgoglio il ritorno a casa della famosa moglie, Clio Zammatteo, e della nuova arrivata, la piccola Joy.

Dopo il parto la famiglia ha deciso, a quanto pare, di rientrare a New York.

E se Giuliana, l’amica make up artist che aveva ospitato Clio e famiglia per la fine di questa gravidanza, già commenta “Ci mancherete tanto… 🥰” in molti già si chiedono il perché di questo “ritorno all’ovile.

Cliomakeup e figlia tornano a New York