Cliomakeup mamma

Giuliana, amica che ha ospitato ClioZammatteo per la fine della gravidanza, commenta la nascita di Joy con amore e tanta felicità

“WHAT A JOY!!! 💝😭💝”

Questo il commento commosso e carico di amore che zia Giuliana (già perché il titolo se lo è più che guadagnato) dedica alla nascita della piccola Joy.

Clio Zammatteo, alias Cliomakeup, ha infatti partorito e la sua amica che l’ha ospitata per la fine di questa gravidanza non poteva che esplodere di gioia

Giuliana, MakeupDelight, festeggia: cliomakeuo è di nuovo mamma

Andata via da New York perché non si sentiva più sicura, Clio Zammatteo si è rifugiata a casa di quella che ha definito come la sua “famiglia americana”.

Già, proprio da lei, la collega e connazionale Giuliana, alias MakeupDelight.

La siciliana non ha esitato ad aprirle le porte e ha accompagnato l’amica fino al lieto fine di questa gravidanza.

Ecco allora che appena nata Joy proprio Giuliana a congratularsi con un commento su Instagram che, tra cuori e lacrime, lascia trasparire tutto il uso sincero affetto, la gioia e un pizzico di commozione.

Un momento dunque di pura e vera gioia, ancor più importante forse perché giunge inuma periodo difficile che ha reso particolare anche questa gravidanza.

Dopo gli ostacoli arriva la vera gioia, di nome e di fatto. Come none saltare assieme a mamma Clio e zia Giuliana?