Flavio Briatore ha una nuova fidanzata? Secondo i più recenti articoli di gossip sì, ma pare che la verità sia molto differente.

Flavio Briatore sta trascorrendo la quarantena insieme alla sua ex moglie Elisabetta Gregoraci e all’amatissimo figlio Nathan Falco.

La famiglia Briatore sembra attraversare un periodo di grande serenità nonostante le difficoltà legate alle misure governative per la pandemia di Coronavirus.

I tre hanno anche festeggiato un’occasione importante senza farsi mancare il piacere di una torta e di una festicciola casalinga.

Proprio nel bel mezzo di questo quadro idilliaco però sui giornali è cominciata a essere battuta la notizia di un nuovo flirt per l’ormai maturo ma ancora piacente imprenditore del Billionaire.

Flavio Briatore, che non ha mai amato particolarmente essere al centro della cronaca rosa, si è espresso chiaramente contro i giornalisti utilizzando un mezzo assolutamente diretto: il suo profilo Instagram.

Flavio Briatore senza mezzi termini: “Fidanzata? Smentisco categoricamente!”

Evitando di seguire l’esempio del nostro Presidente del Consiglio facendo nomi e cognomi, Flavio Briatore ha preferito attaccare in maniera generica “il giornale di gossip” che ha battuto per primo sulla notizia del suo nuovo flirt.

“Vorrei dire alla rivista gossip che l’ha fatto, che in questi momenti cosi tragici per il nostro Paese, dovrebbe occuparsi di argomenti ben più seri e non pubblicare notizie false, di presunti miei legami solo per vendere qualche copia in più.”

Pare quindi che Dana, la quale per circa 48 ore si era guadagnato il titolo di “nuova fiamma” di Flavio Briatore, non rientra assolutamente tra gli interessi sentimentali del Billionaire nazionale.

A parte la legittima rabbia per il fatto che vengano pubblicate notizie false sul proprio conto, si ha come l’impressione che Flavio Briatore fosse particolarmente furioso per questa ennesima intromissione della stampa nella sua vita privata.

In passato, infatti, non ha mai degnato le riviste di gossip di molta attenzione, preferendo aspettare che le notizie si “sgonfiassero” da sole.

Cosa c’è di diverso stavolta? Forse proprio il rinnovato legame con Elisabetta Gregoraci, legame che in realtà pare non si sia mai affievolito, tanto che l’ex compagno di lei pare abbia sofferto un po’ dell’ingombrante presenza di Briatore nella vita di Elisabetta.

Una volta riavvicinata la famiglia, quindi, Flavio Briatore non vorrebbe correre il rischio di far ingelosire Elisabetta Gregoraci (per giunta a causa di notizie assolutamente false) e rompere così l’armonia appena riconquistata.

Si può parlare quindi di un vero e proprio ritorno di fiamma tra Briatore e la sua ex (ma non tanto ex) moglie? Attualmente non ci sono informazioni certe al riguardo: anche in questo caso si possono fare solo congetture, ma sicuramente i fan della coppia sono moltissimi e stanno facendo il tifo per loro.