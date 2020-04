Per chi credeva che Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci fossero tornati insieme non c’è speranza. La nuova fiamma dell’ex manager della Formula 1 si chiama Dana.

In tanti avevano creduto a un ritorno di fiamma tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci dopo la notizia che stavano trascorrendo insieme la quarantena a Montecarlo.

Ma i due, stando a quanto riporta il settimanale Chi di mercoledì 22 aprile, stanno passando queste giornate insieme solo come amici e come genitori responsabili per il bene del figlio Nathan Falco.

Sembra infatti, che l’ex manager della Formula 1 abbia una nuova fiamma, la bella Dana. Una relazione iniziata da poco che l’imprenditore sta cercando di mantenere segreta.

Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini i due si sarebbero incontrati a Milano nella hall dell’Hotel Principe di Savoia. Ma il manager nega.

Intanto Briatore e la Gregoraci sembra che non dormano sotto lo stesso tetto ma ognuno nelle rispettive case.

Quale sarà la verità?

di Cristina Biondi