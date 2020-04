Insalata | Come coltivare il fresco ortaggio in vaso sul balcone

Sull’orto o sul balcone, l’insalata è un ortaggio fresco che si presta bene a essere coltivata dappertutto. Vediamo come fare per coltivarla in vaso.

Che il contatto con la natura faccia bene alla mente dell’uomo è cosa risaputa. Specie in un periodo storico come questo, dove l’emergenza da Coronavirus ci impone di restare a casa, realizzare un angolo verde nella nostra abitazione non può che portarci benessere e relax.

Per chi dispone solo di un semplice terrazzo le opportunità di creare un piccolo spazio naturale ci sono lo stesso. Tutto starà a saper scegliere quali piante o fiori coltivare.

Tra gli ortaggi che meglio si prestano a questo tipo di coltivazione c’è l’insalata che può essere tranquillamente coltivata in vaso dando anche grosse soddisfazioni.

Sicuramente quella che gode di una maggiore semplicità di manutenzione e rapidità di sviluppo è la lattuga nelle sue varietà da taglio, dalla gentilina alla lollo, dalla salanova all’antica barba dei frati.

Coltivare l’insalata in terrazza

Il momento migliore per piantare l’insalata in vaso è tra inizio primavera e fine autunno. Le piantine germogliate, qualora si disponesse di un giardino, oltre che di una terrazza si possono anche mettere a dimora evitando però di farlo in inverno e in estate.

Vasi o cassette vanno entrambe bene. Basterà riempirle di terriccio nuovo e non riciclato perché potrebbe essere esaurito. Si può iniziare o dai semi ma sarà molto più semplice partire dalla piantina già nata. Quando si trapiantano nel vaso bisognerà stare attenti a non interrare del tutto il punto di incontro tra la base delle foglie e le radici.

In genere in un vaso o cassetta di 40 cm di lunghezza per 30 di profondità possiamo coltivare fino a 4 piantine.

Le piante avranno bisogno di sole e riparo in caso di pioggia. Da evitare assolutamente il gelo. Se dovessero presentarsi alcune gelate primaverili occorrerà sistemare le nostre piante in un ambiente fresco come una veranda o una serra. In alternativa i vasi vanno coperti con un telo di tessuto non tessuto.

L’insalata in vaso avrà bisogno di poche cure, basterà tenere il terreno umido ma no fradicio e concimare ogni 15 giorni. Entro 30-40 giorni si potranno cogliere le nostre foglie di insalata da portare in tavola croccanti e saporite.

Non ne potrete più fare a meno.

di Cristina Biondi