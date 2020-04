Paolo Bonolis pronto a lasciare Mediaset? L’indiscrezione

Paolo Bonolis, dopo diverse incomprensioni, è pronto a dire addio a Mediaset? Nelle scorse ore è trapelata una nuova indiscrezione in rete sul futuro del conduttore di Avanti un altro

Paolo Bonolis, da un po’ di tempo a questa parte, non sembra essere pienamente d’accordo con le scelte prese da Mediaset nei suoi confronti e nei suoi programmi. Qualche esempio?

L’azienda, come ormai noto, ha deciso di sospendere la messa in onda delle nuove puntate di Avanti un altro, per il coronavirus, scegliendo di mandare in onda delle repliche. Anche se i nuovi appuntamenti erano già stati registrati in precedenza, lasciando un certo mal contento non solo nel conduttore ma anche nel pubblico del piccolo schermo.

Ora, a distanza di qualche settimana da quel momento, è spuntato un nuovo retroscena da Lettera43 in rete che vedrebbe il conduttore più amato di canale 5 dire addio all’azienda per cui lavora, a cui recentemente ha riservato una nuova frecciatina.

“Bisogna far notare il forte deterioramento dei rapporti lavorativi tra la dirigenza Mediaset e Lucio Presta, manager delle star” riporta l’indiscrezione. “Tanto da spingere l’agente a destinare Bonolis, uno dei conduttori di punta dell’azienda, altrove”

Paolo Bonolis lascerà Mediaset?

Qualora Paolo Bonolis dovesse lasciare Mediaset molte cose potrebbero cambiare all’interno del palinsesto televisivo di canale 5.

Basti soltanto pensare che il conduttore ha attualmente al timone ben due programmi di successo, Avanti un altro e Ciao Darwin, che anche in replica riescono a raggiungere ascolti degni di nota. Decisamente un risultato non da poco di questi tempi, dove il pubblico ha preferito spegnere la tv.

Qualora Paolo Bonolis dirà addio a Mediaset, tra l’altro il conduttore diventerà nonno, dovrà a dire addio a due dei programmi di punta e tra i più amati degli italiani. Il pubblico, tra l’altro, potrebbe anche vedere queste trasmissioni, riadattati in nuovi contesti, sulle reti concorrenti. Insomma, non sembra un bel risvolto per l’azienda.

Visualizza questo post su Instagram “ Una svista eh…” Un post condiviso da Paolo Bonolis (@sonopaolobonolis) in data: 16 Apr 2020 alle ore 11:59 PDT

Il manager di Bonolis, tra l’altro, sembrerebbe anche aver vietato ai suoi personaggi di apparire nei programmi di punta di Barbara d’Urso, riducendone così gli ospiti. Come sarà, quindi, il futuro di Mediaset se il conduttore dovesse lasciare, come già successo in passato?