Perché la dieta dell’insalata da 1300 calorie? Semplice, contiene proteine essenziali, fibre, vitamine antiossidanti, ma anche minerali preziosi come il potassio.

La dieta dell’insalata è tra le più semplici da seguire e va bene in ogni periodo dell’anno. Un regime alimentare da 1.300 calorie al giorno molto vario. E servirà per potenziare il nostro corpo con proteine essenziali e fibre, ma anche di vitamine antiossidanti

In particolare la vitamina A, la C e la E che proteggono le nostre cellule dall’invecchiamento.

Uno dei trucchi, soprattutto se mangiamo un’insalata mista nella quale ci siano anche ortaggi, è quello di presentarla come prima portata,. Servirà a favorire il nostro senso di sazietà. In più c’è un prezioso apporto di minerali come il potassio essenziale per combattere la ritenzione idrica in particolare nei mesi caldi.

Per avere una risposta alle curiosità del quotidiano cliccate qui

Dieta dell’insalata da 1300 calorie, il programma giornaliero

La dieta dell’insalata da 1.300 calorie al giorno, può essere tranquillamente seguita per un mese e permette di perdere fino a quattro. Chili. Ecco il programma. Lunedì a colazione un vasetto di yogurt magro con 3 cucchiai di muesli, a metà mattinata una spremuta di agrumi, a mezzogiorno 70 g di pasta integrale con pomodoro fresco e rucola, 200 g di frutta. A cena invece insalata mista di radicchio rosso, pomodori e cetrioli, 60 g di spinaci cotti al vapore, 200 grammi di frutta.

leggi anche: Insalate, ma senza verde: tre piatti per tutte le stagioni

Il giorno successivo per colazione una tazza di latte parzialmente scremato e 3 cucchiai di muesli, a metà mattina un bicchiere di spremuta di agrumi e a mezzogiorno insalata di legumi, 40 g di pane integrale, 200 g di frutta. A cena verdure crude in pinzimonio, 150 g di orata al cartoccio, insalata di indivia bollita; 200 g di frutta. Mercoledì invece al mattino una tazza di latte parzialmente scremato e 4 biscotti integrali, per spuntino 200 g di frutta e a pranzo insalata con pomodori e peperoni, 40 g di pane integrale, 200 g di frutta. La sera invece bistecca di manzo ai ferri, radicchio in insalata, 150 g di verdure grigliate e 40 g di pane integrale.

Il quarto giorno a colazione latte parzialmente scremato e 3 fette biscottate integrali, in mattinata 200 g di frutta e a pranzo insalata mista indivia e scarola, 200 g di frutta. A cena antipasto di verdure crude miste, 50 g. di riso bollito con pomodorini, 80 g di zucchini bolliti, 200 g di frutta. Venerdì invece a colazione uno yogurt magro con 3 cucchiai di muesli, in mattinata un bicchiere di spremuta di agrumi, a pranzo 50 g di pasta integrale condita con sugo di pomodoro e piselli, 50 g di bresaola o prosciutto crudo con rucola, 200 g di macedonia di frutta di stagione. Infine a cena verdure crude, minestrone di verdure con 30 g di pasta o riso, 200 g di frutta.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI