Amido di Mais | proprietà per la cura e la bellezza della pelle

L’amido di mais è un eccezionale rimedio naturale per la bellezza e la salute della nostra pelle. Ecco come utilizzarlo per sfruttare al meglio le sue proprietà.

L’Amido di Mais è un prodotto facilmente reperibile, poco costoso e ottimo per prendersi cura della nostra pelle, anche quella dei più piccoli. La sua texture setosa e fine, si presta alla preparazione di ricette di bellezza fai da te che regaleranno risultati davvero strabilianti sulla pelle del viso e del corpo.

Ottimo lenitivo per la pelle irritata, riesce però a renderla anche morbida ed è perfetto come detergente naturale da utilizzare mattina e sera. Ma scopriamo tutte le proprietà cosmetiche di questa candida polvere impalpabile e le ricette di bellezza fai da te.

Amido di mais | come utilizzarlo per il benessere e la bellezza della pelle

L’Amido di Mais, un prodotto naturale da sempre utilizzato in cucina, può essere considerato un eccezionale rimedio per la pelle, principalmente un lenitivo, ma può anche essere utilizzato per la bellezza del viso.

Una delle ricette della nonna che si utilizzano da sempre per lenire le irritazioni della pelle, soprattutto quelle da pannolino che colpiscono i bimbi molto piccoli, consiste nel miscelare la stessa quantità di olio di oliva e amido di mais e poi spalmare la crema ottenuta sulla pelle. L’effetto lenitivo sarà immediatamente evidente e questo cosmetico fai da te, potrà essere utilizzato in caso di dermatiti e scottature solari e anche per tutte le irritazioni causate da sudore e sfregamento della pelle.

L’amido di mais, può essere utilizzato come detergente naturale per la pelle, basterà tenerlo sempre ‘a portata di bagno’ per creare una cremina miscelandolo con dell’acqua tiepida da utilizzare per pulire il viso mattina e sera o anche sotto la doccia, per una detersione profonda e delicata.

La ricetta di bellezza più incredibile, è quella della maschera di bellezza anti età effetto ‘filler’ creata con l’amido di mais. Per preparare la maschera di bellezza, andrà miscelato un bianco d’uovo, con un cucchiaio di amido di mais e un cucchiaio di miele. Applicare il prodotto ottenuto sul viso e lasciarlo in posa per 30 minuti.

Una maschera di bellezza per schiarire la pelle e renderla luminosa, potrà essere preparata miscelando un cucchiaio di miele, un cucchiaio di maizena e un cucchiaino di succo di limone. Anche in questo caso la maschera dovrà essere applicata sul viso e lasciata in posa per circa 30 minuti.

L’Amido di Mais è un rimedio naturale dalle eccezionali proprietà, che potremo facilmente reperire ed utilizzare come ingrediente di bellezza nella nostra skincare routine.