Ricetta Vegetariana | cotolette di peperoni -VIDEO

Le cotolette di peperoni, una ricetta originale e squisita che conquisterà tutti al primo assaggio. Un piatto vegetariano semplice ed economico da preparare.

Siete alla ricerca di una ricetta che stuzzichi il palato e sia vegetariana? Le cotolette di peperoni sono senza dubbio un piatto gustoso, semplice da preparare e che non contiene ingredienti animali come carne o pesce.

Dei fantastici scrigni dal sapore pungente del peperone, che al loro interno serbano un cuore morbido e filante di formaggio. Non perdete tutte le indicazioni per prepararle e stupire tutti con una cenetta speciale accompagnata da una fresca insalatina di cetrioli.

Come preparare le cotolette di peperoni vegetariane | il video tutorial

Per preparare le cotolette di peperoni, avrete bisogno di:

peperoni rossi

mozzarella (o altro formaggio a pasta filante)

pan grattato

1 uovo

acqua

Per prima cosa si dovranno lavare e arrostire i peperoni, lo si potrà fare in forno o direttamente sulla fiamma a gas. Una volta arrostiti, per facilitare l’eliminazione delle bucce, si dovranno chiudere in un sacchetto per il pane in carta e dopo in un sacchetto di plastica. Dopo averli fatti raffreddare, si tireranno fuori dai sacchetti e le bucce verranno via facilmente.

I peperoni, andranno poi riempiti con una fetta di mozzarella al loro interno. Potrà essere utilizzata anche la scamorza o un’altro formaggio a pasta filante. Una volta inserito il formaggio all’interno del peperone, si potrà iniziare la panatura.

Per eseguire una doppia panatura perfetta, si dovrà battere un uovo con poca acqua in un piatto e versare su di un secondo piatto del pan grattato. I peperoni andranno passati prima nell’uovo e poi nel pan grattato, avendo cura di passare tutti e due i lati.

Dopo la prima panatura, si potrà eseguire la seconda, ripassando la cotoletta nell’uovo e poi nel pan grattato. Le cotolette di peperoni, potranno essere fritte in padella o cotte in forno.

Questa ricetta piacerà a tutti ed è un piatto semplice ed economico da preparare che sarà perfetto anche da servire durante una cena estiva all’aperto magari assieme ad un piatto gustoso di patate al forno.