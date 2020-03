5 trattamenti da fare in casa per piedi perfetti -VIDEO-

I piedi, una delle parti del corpo dimenticata durante l’inverno, si preparano a fiorire e ad essere esposti nella bella stagione. Ecco 5 trattamenti da fare in casa per averli sempre perfetti.

I piedi, le due rocce che ci sostengono e che dovrebbero essere curate e coccolate ogni giorno, con cosmetici e soprattutto le calzature giuste, vengono troppo spesso dimenticati, sopratutto nella stagione invernale in cui restano in secondo piano, coperti da calze e scarpe dalla mattina alla sera.

La bella stagione sta arrivando e costretti a casa per l’emergenza Coronavirus, possiamo di certo trovare il tempo per dedicare ai nostri piedi delle cure speciali, per rendere la loro pelle morbida, vellutata e soprattutto priva delle fastidiose zone secche come quella dei talloni.

I piedi saranno pronti per essere messi in mostra nel primo paio di sandali che indosseremo durante una bellissima giornata di sole. Ecco i 5 trattamenti casalinghi per i piedi che si possono preparare in casa.

->>>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: 5 trattamenti da fare in casa se hai la pelle grassa-VIDEO-

Piedi | 5 trattamenti da fare in casa per averli sempre perfetti | i video tutorials

Fra qualche settimana arriverà il caldo e con il sole, anche l’esigenza di indossare abiti leggeri e freschi e naturalmente calzature aperte che facciano respirare i piedi. I sandali però, mettono senza dubbio i piedi in primo piano e perché siano presentabili, non basterà certo applicare uno smalto colorato, ma dovranno essere morbidi e soprattutto idratati. Anche le unghie dovranno essere accorciate e se fa piacere anche laccate.

Esistono in commercio molti prodotti per la cura giornaliera e settimanale dei piedi, ma preparare in casa i trattamenti mirati a regalare dei piedi perfetti, sarà utile, divertente e come scoprirete anche molto molto validi. Dal pediluvio rilassante e addolcente, alla maschera, ecco 5 eccezionali trattamenti per i piedi da preparare in casa.

Il pediluvio

Il pediluvio che vi sorprenderà, facile da preparare con aceto di mele e colluttorio, un ingrediente che renderà i vostri piedi perfetti e anche freschi. Provare per credere!

Lo scrub

Eliminare le cellule morte e ammorbidire le parti più spesse e secche con uno scrub è essenziale per avere piedi belli e sani. Questo scrub salino a base di miele e limone sarà perfetto da massaggiare sui piedi umidi. Potrà essere fatto subito dopo il pediluvio, almeno una volta a settimana.

La maschera esfoliante

Una maschera esfoliante a base di bicarbonato, limone e zucchero che andrà massaggiata e lasciata in posa per almeno 10 minuti. Dopo averla risciacquata lascerà i piedi morbidi, freschi e anche disinfettati.

La crema idratante e deodorante

Una crema a base di burri e allume che assicureranno piedi asciutti, idratati, nutriti e anche deodorati. Gli ingredienti si potranno reperire facilmente in farmacia ed il risultato sarà sorprendente.

Il massaggio con gli oli essenziali

Un auto massaggio rilassante e aromaterapico che vi lascerà piedi riposati, leggeri, idratati e profumati.

Prendersi cura dei piedi è un modo per rilassarsi, coccolarsi ed essere sempre delle donne carine ed in ordine. Se non avete tanta pazienza e voglia di creare tutti questi trattamenti, applicate la crema idratante per i piedi tutti i giorni, dopo aver fatto la doccia e una volta a settimana, fate un impacco con burro di karitè, infilate un paio di morbidi calzini e andate a dormire. Al mattino i vostri piedi saranno bellissimi.

->>>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Olio essenziale di betulla, un vero alleato contro la cellulite e non solo…

Pelle: in tempo di quarantena scopri gli ingredienti della nonna