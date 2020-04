Colluttorio | gli utilizzi alternativi che forse non conosci

Il colluttorio non è utile soltanto all’igiene del cavo orale ma può diventare un alleato della cura della persona e anche della casa. Ecco tutti gli utilizzi alternativi che forse non conosci.

Il colluttorio, un prodotto utilizzato per l’igiene orale e che ogni volta che laviamo i denti utilizziamo d’abitudine, può diventare un alleato della cura della persona e anche della cura per la casa. Gli utilizzi alternativi di questo liquido al sapore di menta, potrebbero davvero stupirti.

Sono moltissimi infatti gli utilizzi originali e diversi che si possono fare del colluttorio che può diventare un potentissimo strumento di pulizia alternativo al cavo orale, e può diventare un multiuso a cui rivolgersi per risolvere diverse problematiche come anche il bicarbonato di sodio utilizzato sia per la casa che per il corpo. Scopriamo insieme tutti gli utilizzi alternativi del colluttorio che ti stupiranno.

Colluttorio | gli utilizzi alternativi per la cura della persona e della casa

Il colluttorio, può diventare un potente alleato sia per la cura della persona, non limitandosi all’igiene del cavo orale, e sia della casa, dove può essere utilizzato per pulire in modo perfetto alcuni ambienti domestici, eliminando lo sporco anche più ostinato.

Un liquido che si può rivelare molto prezioso per diverse esigenze da tenere sempre a portata di mano, soprattutto nella sua classica versione alcolica e non nelle nuove formulazioni delicate senza alcool.

Gli utilizzi alternativi del colluttorio per la cura della persona

Il colluttorio, oltre ad essere utile per combattere la placca dentale ed pulire in profondità il cavo orale, può essere utilizzato per diverse esigenze nella cura della persona. Un poco di colluttorio imbevuto in un dischetto di cotone e applicato sotto le ascelle per esempio, può diventare un ottimo deodorante dalla texture fresca.

Sempre il colluttorio, può essere utilizzato per un pediluvio igienizzante e anti micotica durante una perfetta pedicure casalinga. Qualche goccia di colluttorio può essere applicata sulla pelle colpita da brufoletti e acne come un disinfettante alcolico molto potente, anche se in presenza di problematiche dermatologiche, la visita con medica specialistica resta sempre una scelta più giusta.

Una piccola goccia di colluttorio può anche essere applicata sulla puntura di una zanzara, ne allevierà il prurito e disinfetterà la pelle e sempre poche gocce di prodotto strofinate sulle mani, possono eliminare l’odore di cipolla o aglio dalla pelle.

Gli utilizzi alternativi del colluttorio per la cura della casa

In casa, il colluttorio può davvero venire incontro a diverse esigenze di pulizia di diversi ambienti e superfici. Se applicato su un pezzo di tessuto non tessuto e inserito nel sotto lavello o nel frigorifero, il colluttorio può essere un ottimo deodorante. Vaporizzato per esempio sulle pareti di un mobile scarpiera, ne assicurerà una deodorazione piacevole.

In bagno, può essere utilizzato per la pulizia dei sanitari ed in particolare nella pulizia della doccia, dove elimina perfettamente i residui di muffa che si annidando anche tra le fughe delle piastrelle, o nella pulizia del wc, se vaporizzato su tutte le pareti del sanitario e lasciato agire per qualche minuto.

Il colluttorio inoltre, può essere utilizzato per la pulizia di schermi di pc e televisioni e per sgrassare e disinfettare diverse superfici della casa lavabili. Il suo fresco profumo si spanderà nell’ambiente casalingo e sarà davvero piacevole. Ottimo anche per igienizzare e rinfrescare tutti gli oggetti in uso agli animali domestici, come per esempio le cucce in plastica.