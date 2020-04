Clio Zammatteo sta per partorire oggi e sarà mamma per la seconda volta. L’annuncio del marito Claudio su Instagram dopo il post di Cliomakeup che andava in ospedale

“Today is the day 🌈❤️❤️❤️ @cliomakeup_official vi vogliamo bene grazie per tutto l’affetto che ci date #cliofamily“

Annuncia così Claudio Midolo, marito di Clio Zammatteo, meglio nota come Cliomakeup, l’arrivo della loro secondo genito.

In una story sempre su Instagram, Clio stessa aveva annunciato di esser in marcia verso l’ospedale. Tutte le fan attendevano il lieto annuncio dunque che ora giungerà a quanto pare a breve e, come sempre, via social.

Cliomakeup mamma di nuovo

Con tanto di mascherina ma pronta già a fare il segno della vittoria, ecco Clio Zammatteo in ospedale in procinto di diventare mamma per la seconda volta.

La sua gravidanza è stata seguita con grande affetto dalle fan, soprattutto dopo che la make up Artist ha dovuto lasciare la Grande Mela per fuggire al crescente isterismo legato al Coronavirus e al lockdown.

Spaventata dalla corsa all’acquisto di armi e da un generale senso di precarietà, Clio si era allora rifugiata dall’amica Giuliana, make up artst anche lei celebre sul web come MakeupDelight e anche lei italianissima ma trasferita per amore oltreoceano. Con la sua storia allora Clio Zammatteo aveva commosso tutti: le sue lacrime frutto di una prova di amicizia come poche se ne possono vere nella vita erano infatti entrate nel cuore anche di chi non la seguiva così da vicino.

Le vicissitudini sono aumentate poi sempre più: trovare un luogo dove partorire non era facile date le molte complicazioni assicurative legate al sistema sanitario americano e gli ospedali tutti pieni a causa del COVID 19 sempre più dilagante anche in America.

Una situazione di forte stress per una futura mamma che però, grazie al supporto e all’affetto di amici e famiglia, ha saputo superare le difficoltà e giungere fino in fondo.

Ora però ci siamo e una nuova piccola erede di Cliomakeup è in procinto di salutare il mondo.