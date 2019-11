Clio Make Up ha finalmente reso noto il sesso del nascituro.

Fonte: instagram.com/cliomakeupofficial

Come molti ormai sapranno, Clio Zammatteo, in arte Clio Make Up ha recentemente dato la bella notizia della sua seconda gravidanza. Ormai al quarto mese, la make up artist ha infatti scelto di condividere con tutti la lieta notizia che porterà la piccola Grace (la sua primogenita) a diventare una sorellina bis. Un momento che in famiglia attendevano con ansia e che finalmente è giunto.

Sempre in vena di confidenze, Clio ha deciso di far sapere anche il sesso del nascituro mostrandosi in un video dove tiene in mano due palloncini di colori rosa e azzurro per farne volare via uno e tenere tra le mani quello che corrisponde al suo bambino.

Clio Make up fa la prima rivelazione sul prossimo figlio

È una Clio super raggiante quella che si mostra nel piccolo video che su Instagram è servito per comunicare a tutti il sesso del suo prossimo figlio. Con emozione e, affiancata da una piccola Grace che sembra quasi più felice di lei, l’influencer ha così fatto sapere che in famiglia sta per giungere un’altra femminuccia. Una notizia che i fan hanno accolto con gioia, iniziando subito a tempestarla di commenti carichi di gioia.

Intanto, la gravidanza sembra procedere bene e come spiegato dalla stessa futura mamma bis, al momento gli unici problemi sembrano essere i chili in più che iniziano a farsi notare e il problema con gli svenimenti visto che la make up artist ha una pressione tendente al basso.

Nulla di serio comunque, come lei stessa ha tenuto a precisare.

Ora, la cosa più importante tra tutte è prepararsi alla futura nascita, cosa che siamo certe, Clio farà sempre con la sua solita allegria e con il sorriso al quale ci ha abituati da sempre.

Durante la scorsa gravidanza, l’influencer aveva raccolto diversi consensi per il suo parlare senza filtri e mostrare sia le parti belle che quelle che tante donne cercano di nascondere.

Per fare un esempio si era mostrata con le smagliature, raccontando di come si sentisse bruttissima in determinate fasi della sua gravidanza. Tutte cose che in genere si tende ad omettere e che quindi, rivelate da un personaggio pubblico come lei, sono utilissime per non far sentire sole le donne che, circondate da tanta apparenza, potrebbero sentirsi in colpa nel non accettare i cambiamenti del proprio corpo. Anche per questo motivo, in tante le si sono maggiormente affezionate ed oggi più che mai sono pronte a vivere con lei questa nuova gravidanza per la quale anche noi di Chedonna.it le facciamo i nostri più grandi auguri.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ->>>

Clio Zammatteo: età, make up e vita privata

Richard Gere di nuovo papà: terzo figlio in arrivo a 70 anni

Uomini e Donne, ex protagonista annuncia: “Sono diventata mamma”

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI