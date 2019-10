L’amatissima makeup artist Clio Makeup diventerà di nuovo mamma. Nel 2020 infatti la sua primogenita Grace diventerà una sorella maggiore come hanno annuciato in un tenereo video annuncio su Instagram.

La beauty blogger e makeup artist italiana più famosa Clio Makeup, ha appena annunciato sul suo account Instagram che diventerà mamma per la seconda volta. Il tenerissimo annuncio è stato fatto da tutta la famiglia riunita, lei, il marito Claudio Midolo e la piccola Grace detta anche ‘baby lenticchia’.

“Il 2020 sarà l’anno dell’oliva”

Ha scritto Clio per condividere con i suoi milioni di followers questa bellissima novità che l’anno riempita di messaggi di congratulazioni, primo fra tutti è arrivato il messaggio di Chiara Ferragni. Ecco l’annuncio della prima gravidanza: Il clamoroso annuncio di Clio Makeup: grandi novità in vista!

Clio Makeup, l’annuncio su Instagram della seconda gravidanza

Per Clio Makeup, la regina dei makeup tutorial, la ragazza semplice che ha conquistato l’america, e anche la cittadinanza americana come ha appena annunciato, è in arrivo la cicogna per la seconda volta. La sua ‘baby lenticchia’ Grace, avrà un fratellino o una sorellina che arriverà nel nuovo anno.

L’annuncio è arrivato a sopresa su Instagram, un piccolo video pieno di emozioni in cui lei, il marito Claudio e la piccola Grace di due anni, hanno annunciato il lieto arrivo:

“Dobbiamo dirvi una cosa importante. Nel 2020, Grace diventerà una Big Sister!”

e agginge altre bellissime parole al video:

“Ve lo avevo detto che ci sarebbero state tante novità…una in particolare ve l’abbiamo tenuta nascosta per qualche mese, se il 2017 è stato l’anno della lenticchia il 2020 sarà l’anno dell’oliva”

La gioia traspare dagli occhi di tutti e tre, in particolare di quelli della primogenita orgogliosa di diventare sorella maggiore. Immediati gli auguri, primo fra tutti quelli di Chiara Ferragni, di sua sorella Valentina e anche di Beatrice Valli. Per adesso il sesso del bambino sembra essere ‘top secret’ ma attendiamo con trepidazione il prossimo video annuncio. Dopo la valanga di congratulazioni ricevute sotto il video, Clio ha tenuto a ringraziare tutti con un messaggio pieno di emozione:

“Volevo ringraziare tutti voi per l’affetto che avete dimostrato in questi giorni: è incredibile e commuovente vedere come anche attraverso uno schermo in questi anni sia nato qualcosa di così vero per cui persone che magari non mi hanno mai incontrata siano come parte della mia famiglia e gioiscano delle mie gioie…grazie!!! Siete fantastici!!”

Tanti auguri Clio, per questa nuova ondata di amore che arriverà nella tua vita!

->>>LEGGI ANCHE:

Clio MakeUp è diventata mamma

Trucco da cerimonia oro rosa con Clio Makeup -VIDEO-

Clio makeup fa outing, il suo post diventa virale

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI