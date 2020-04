Coronavirus: Benedetta, 40enne che lavora in un call center, guarisce dopo 8 giorni di coma e fa una richiesta commovente ai medici.

Benedetta, una quarantenne dipendete di un call center, è guarita dal coronavirus dopo otto giorni di coma e la prima cosa che ha chiesto ai medici che si sono presi cura di lei è stata quella di rivedere i suoi bambini. A riportare la notizia della guarigione di Benedetta è La Repubblica.

Coronavirus, la guarigione di Benedetta: “avevo tanta paura di morire”

Dall’ospedale di Partinico arriva una splendida notizia come racconta La Repubblica. Si tratta della guarigione di Benedetta, una quarantenne che ha combattuto contro il nemico invisibile per se stessa e i suoi bambini. “Voglio rivedere i miei bimbi”, è stata la prima richiesta.

“Era l’ 8 aprile, Giovedì santo e cinquantesimo anniversario di nozze dei miei genitori. Adesso è anche il giorno della mia resurrezione..Ma avevo ancora tanta paura di morire. Mi sentivo senza forze, non riuscivo a mangiare né a parlare..Un grazie speciale va ai medici e agli infermieri della Rianimazione dell’ospedale di Partinico che mi hanno salvata e mi sono stati vicini come una vera famiglia“, racconta Benedetta che sarà presto dimessa.

Dopo la guarigione di Mattia, la storia di Benedetta è una notizia bellissima in un momento particolarmente difficile. Della guarigione di Benedetta ha parlato il direttore sanitario del Covid-Ospital di Partinico:

“Nonostante non avesse problemi di salute particolari, ha avuto una forma molto aggressiva. La sua guarigione è una gioia per tutti e ripaga i sacrifici di chi lavora in questi reparti ad alto rischio. Molti non vedono i loro familiari da settimane per paura di contagiarli”, sono state le parole del direttore sanitario di Partinico.



