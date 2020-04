Covid-19 | il virologo Tarro | col caldo tutto tornerà alla normalità

In un momento storico come quello della Pandemia da Covid-19 ci si affida al parere degli esperti, soprattutto i virologi. Il parere del professor Giulio Tarro sembra davvero confortante.

Il Covid-19 sta condizionando la nostra vita, quella dei nostri figli e anche quella dei nostri animali. Vivere in isolamento comincia a stressare le nostre menti e ogni giorno si spera che la Pandemia cessi e si possa tornare presto alla normalità anche se le notizie che i media diffondono ogni giorno sono tutt’altro che confortanti.

In un quadro molto vasto di opinioni di medici, virologi e rappresentanti politici, svettano però dei contrasti molto forti su come si debba affrontare questa ‘fase 2’ che ci stiamo apprestando a vivere e nelle ultime ore, il parere del virologo Italiano Giulio Tarro si pone come un’iniezione di positività nella mente e nel cuore di molti.

Il Professor Tarro in una intervista rilasciata al Blog della Fondazione Pietro Nenni, si è espresso in modo molto chiaro su come si dovrebbe affrontare la fase ‘finale’ di questa Pandemia, il cui picco sembra, si sia davvero superato. Le sue parole si pongono in netto contrasto con quelle del virologo Roberto Burioni, che al contrario indica la ‘fase 2’ come un momento molto delicato. Il professor Burioni si è anche espresso molto chiaramente sulle previsioni per l’estate 2020.

Il virologo Giulio Tarro, in una intervista rilasciata al blog dell’Associazione Pietro Nenni ha esposto le sue opinioni riguardo il Covid-19 e l’evoluzione della ‘Fase 2‘ che ci stiamo preparando a vivere tra riaperture e tante restrizioni.

Il professor Tarro rispetto ai tempi della ‘Fase 2’ si esprime con termini confortanti:

” Noi siamo aiutati dal momento stagionale. Quindi con l’entrata dell’Estate usciremo sicuramente da questa situazione. Prevedo perciò, che al massimo entro un mese ne saremo fuori”

E riguardo al comportamento da tenere durante la ‘Fase 2’ afferma:

“Partendo dal presupposto che la fase acuta del Sars CoV2 è passata e che sono state messe a punto cure antivirali e immunologiche per contrastarlo, nella fase 2 serviranno soprattutto: buon senso da parte delle persone, aria aperta e il clima stagionale di questo momento”

In netto contrasto con le opinioni di Giulio Tarro, quelle del virologo Roberto Burioni che in un Tweet ha dichiarato invece sulla ‘Fase 2’ :

“Fase 2, ma con le mascherine per tutti. Perché questo virus è immensamente più contagioso del previsto e perché viene spesso diffuso da persone asintomatiche”

La ‘Fase2’ che stiamo per vivere, rimetterà in moto in parte la nostra vita, ma di certo, la mascherina sarà un accessorio da cui difficilmente ci staccheremo, fosse anche per una sensazione di protezione che essa ci ha dato per tutti questi mesi.

