Ingredienti per 4 persone

Come pulire le alici

Per preparare questa ricetta, iniziate a pulire le alici, si consiglia l’utilizzo di guanti monouso. Trasferite le alici in un colino all’interno di un lavandino, togliete la testa, stringendola tra i polpastrelli all’altezza delle branchie, fate una leggera pressione, per poi asportarla tirandola energicamente.

Aprite le alici a libro, dovete far scorrere il pollice in corrispondenza della lisca, partendo dal punto in cui avete tirato via la testa. Poi apritela a metà fino alla coda prendete la lisca centrale partendo dalla testa e staccatela delicatamente dalle carni. Dovete arrivare alla coda che non deve essere staccata, sciacquate tutte le alici sotto acqua fredda corrente, poi trasferitele in un piatto con carta assorbente, in modo da eliminare tutta l’acqua.

La ricetta non prevede cottura, quindi chiedete al pescivendolo se sono state abbattute, ma per maggior sicurezza potete congelarle per almeno 96 ore ad una temperatura di -18 gradi, poi e le congelate per prepararle.