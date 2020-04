Capelli misti | cosa sono e come prendersene cura

I capelli misti interessano diverse donne, ma non tutte ne sono a conoscenza. Scopriamo come curarli in modo corretto, seguendo dei semplici consigli.

Come la pelle del viso, anche i capelli possono essere misti, ma non tutte le donne ne sono a conoscenza. Per capelli misti si fa riferimento ai capelli che sono grassi alla radice ma con le punte molto secche. E’ un problema che accomuna tantissime donne, in particolar modo quelle che hanno i capelli lunghi e molto lunghi. La scelta dei prodotti specifici è davvero importante così da riequilibrare sia la radice che le punte, così da poter sfoggiare una chioma perfetta, luminosa e soprattutto idratata.

Scopriamo come curare i capelli misti, in modo da non commettere errori.

Capelli misti: come prendersi cura

I capelli misti si devono trattare in modo diverse la radice e le punte, per intenderci, se utilizzate prodotti per capelli grassi su tutta la chioma, comprese le lunghezze queste diventeranno molto secche. Inoltre i capelli si appesantiscono e tenderanno a sporcarsi in poco tempo.

Prima di fare lo shampoo, dovete preparare due diversi trattamenti uno la cute e una per le punte secche. Scopriamo tutto quello che si deve fare per avere i capelli perfetti e ben curati.

1- Eliminare l’eccesso di sebo e idratare le punte

Per i capelli misti dovete acquistare uno shampoo specifico per la radice grassa, sempre delicato in modo da eliminare il sebo in eccesso. Potete procedere con uno scrub prima dello shampoo, che aiuterà ad eliminare l’olio in eccesso e talvolta anche la forfora. Ecco come fare:

1 balsamo bio

zucchero

olio essenziale di tea tree

In una ciotola, miscelate gli ingredienti e applicate sul cuoio capelluto e massaggiate delicatamente, poi risciacquate con abbondante acqua. Fatelo ogni settimana, poi procedete con uno shampoo non troppo aggressivo, poi dopo applicate un balsamo, sulle lunghezze deve essere idratante.

Perfetti in questi casi sono le maschere e impacchi, come un impacco con tuorlo d’uovo, yogurt bianco e olio di semi di lino. Basta mescolare in una ciotolina tutti gli ingredienti, poi applicateli su tutti i capelli e lasciate agire per circa 20 minuti, si consiglia di avvolgere i capelli con una pellicola per alimenti. Poi sciacquate bene la vostra chioma sarà lucente e idratata.

Un’altra soluzione perfetta in questo caso è l’utilizzo dello shampoo secco, ma solo quando avete poco tempo per prendervi cura dei vostri capelli. E’ in grado di assorbire l’eccesso di sebo, solo dove ce n’è bisogno, senza far disidratare le punte e la lunghezze.

2 – Come curare le punte secche

Le punte secche e sfibrate devono essere trattate bene, ecco i consigli da seguire:

fare lo shampoo a 2 volte a settimana: perchè se si lavano spesso i capelli tendono a rovinarsi di più.

applicare il balsamo solo sulle punte: scegliete sempre quelli naturali;

non asciugare i capelli con la temperatura eccessiva: è importante tenere il phon a distanza di 15 cm dalla testa, e non si deve restare troppo tempo sulla stessa zona;

evitare di strizzare i capelli: le lunghezze e le punte tendono a seccarsi e spezzarsi facilmente se avete l’abitudine di strizzare i capelli con l’asciugamano, perchè tendono a rompere le fibre dei capelli;

evitare di fare spesso la tintura: andrebbe fatta una volta al mese, preferendo sempre quelle naturali;

non pettinare energicamente: sono preferibili i pettini con denti larghi, così evitate di spezzarli.

3- Fare le maschere per idratare le punte

Le maschere vanno eseguite frequentemente, dipende dai casi, il più delle volte si devono seguire ogni settimana. In particolar modo i capelli con le punte secche, si danneggiano soprattutto in estate, perchè la chioma è soggetta a lavaggi frequenti e poi la salsedine e il sole, li danneggia ulteriormente. Ecco alcune maschere da eseguire a casa:

Maschera all’olio di oliva e miele: si prepara con soli due ingredienti 2 cucchiai di miele e 3 di olio d’oliva, li mescolate bene e poi applicate sulle lunghezze e sulle punte. Lasciate agire per 20 minuti, poi sciacquate molto bene e proseguite con uno shampoo specifico per capelli misti. Questi due olii hanno proprietà emollienti, idratanti e rigeneranti.

si prepara con soli due ingredienti 2 cucchiai di miele e 3 di olio d’oliva, li mescolate bene e poi applicate sulle lunghezze e sulle punte. Lasciate agire per 20 minuti, poi sciacquate molto bene e proseguite con uno shampoo specifico per capelli misti. Questi due olii hanno proprietà emollienti, idratanti e rigeneranti. Maschera a base di miele e uovo: miscelateli in una ciotolina basta un solo tuorlo e un cucchiaio di miele, applicate sulle lunghezze e punte, poi lasciate agire per 15 minuti. Sciacquate bene, in modo da eliminare tutti i residui.

Consigli da seguire per combattere l’eccesso di sebo

I capelli che producono molto sebo, si devono seguire delle raccomandazioni per evitare che possa peggiorare, ecco quali:

utilizzare uno shampoo delicati e senza sostanze aggressive;

non utilizzare troppo shampoo;

fare dei massaggi delicati senza strofinare energicamente il cuoio capelluto;

massaggiare sempre delicatamente e velocemente, così da riattivare la microcircolazione;

fare l’ultimo risciacquo con l’acqua fredda;

fare delle maschere e impacchi specifici

evitare l’applicazione di prodotti per definire lo styling, perchè tendono ad appesantire i capelli, rendendoli ancora più grassi.

Inoltre se avete le punte e lunghezze molto secche, dovete seguire questi consigli per non peggiorare la situazione:

Non lavare i capelli più di due volte a settimana;

non asciugare sempre i capelli con piastre e arricciacapelli;

mettere sempre i termoprotettori prima di asciugare: per evitare che si seccano di più;