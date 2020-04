Coronavirus | L’intervento di Tiziano Ferro divide il web

Tiziano Ferro, ospite di Fabio Fazio, ha sollevato un argomento delicato che ha messo a disagio il conduttore e diviso il web.

In questi giorni, così difficili a causa del Coronavirus e delle tante incertezze che lo riguardano, anche il mondo della musica sembra porsi tante domande. A rendere nota la cosa è stato Tiziano Ferro che, ospite di Fabio Fazio, a Che tempo che fa, ha chiesto un minuto per parlare di un argomento che gli sta particolarmente a cuore.

Argomento che ha messo in evidente imbarazzo Fabio Fazio e che ha scatenato una polemica infinita sul web, dividendo in due sia i fan del programma che quelli di Tiziano Ferro.

Tiziano Ferro e l’intervento scottante a Che tempo che fa

Tiziano Ferro è un artista che non ha bisogno di presentazioni. Amatissimo dai fan sia per la sua musica che per il personaggio, è ormai da tempo considerato uno dei più grandi artisti italiani di questi tempi. Un artista che di certo non le manda a dire e che con sempre più consapevolezza di se, torna a farsi notare ad ogni più piccolo intervento.

Ed è esattamente ciò che è successo durante l’ultima puntata di Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio e dove Ferro è stato ospite in collegamento dalla sua casa di Los Angeles.

Qui, dopo essersi esibito con la sua canzone “Il conforto”, il cantante di Latina ha parlato del Coronavirus e di come anche lui abbia vissuto la situazione con un senso di irrealtà.

Quando il collegamento stava per concludersi, Tiziano ha chiesto un ulteriore minuto a Fazio per poter parlare di una cosa che gli sta particolarmente a cuore.

Il cantante ha così espresso i suoi timori per il mondo della musica che, oggi più che mai, si troverebbe in una situazione di instabilità.

Senza troppi giri di parole, Ferro ha quindi palesato l’incertezza data dall’ultimo decreto che non ha fatto menzione alla sua categoria e che di fatto lascia nel limbo i concerti di tanti artisti.

Un problema che a suo dire coinvolge non solo lui ed i colleghi ma tutti i fan che hanno acquistato i biglietti di concerti dei quali non si ha più una data.

Un problema che, riguarda anche e soprattutto i tanti lavoratori coinvolti come, ad esempio, coloro che lavorano ai concerti e che si occupano di tutto quello che c’è dietro come il montaggio delle impalcature, la gestione dei suoni, etc…

Persone che di certo non navigano nell’oro e che in questo momento si trovano in una situazione precaria.

Un intervento che ha messo in evidente disagio Fabio Fazio e che ha scatenato il web.

Se da un lato ci sono state persone che gli hanno dato contro, ricordando che tutti stanno vivendo una situazione di incertezza, dall’altro ci sono quelle che sembrano aver colto l’aspetto più profondo delle sue parole, ringraziandolo per essersi fatto portavoce delle tante persone che al momento si trovano di fatto senza un lavoro e con tanti dubbi circa il loro futuro.

Lo stesso Tiziano ha concluso precisando di non voler fare polemica ma di essere semplicemente preoccupato dall’ultimo decreto e dalla mancanza di informazioni riguardo la situazione del mondo della musica. Situazione sempre più incerta e che ha portato a tante domande da parte dei fan alle quali lui per primo non sa e non può ovviamente dare una risposta.