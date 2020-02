Tiziano Ferro e Fiorello: ecco cosa è successo esattamente durane il Festival di Sanremo.

In queste ultime ore tutti stanno parlando di quanto avvenuto tra Tiziano Ferro e Fiorello durante il Festival di Sanremo. Tra i due, infatti, sembra esserci stato uno scontro che ha portato i fan a riversarsi su Twitter al fine di prendere le parti di uno o dell’altro. Complice l’ora tarda in cui questo “caso” avrebbe avuto inizio, però, non tutti sono a conoscenza dei fatti e sempre più persone continuano a chiedersi cosa sia accaduto davvero, chi tra i due ha dato vita allo scontro e perché Tiziano Ferro si è scusato.

Domande che si sono fatte più forti a causa dell’assenza di ieri sera di Fiorello che, contrariamente, alle aspettative generali, non si è presentato al Festival, postando delle storie su Instagram nelle quali si mostrava al ristorante con Antonella Clerici, ovviamente sintonizzato su Rai Uno. Proviamo quindi a ricostruire i fatti.

Tiziano Ferro e Fiorello: ecco cosa è successo in questi giorni

Tutto ha avuto inizio Mercoledì notte, quando Tiziano Ferro si è trovato a salire nuovamente sul palco intorno all’una di notte. Un orario diverso da quello precedentemente stabilito, tanto che il cantante si è dovuto scusare con i fan per un annuncio nel quale parlava di una sua apparizione intorno a mezzanotte. Una volta sul palco, quindi, fare una battuta è stata probabilmente una cosa spontanea.

Così, dopo aver evidenziato l’orta tarda, Tiziano ha esclamato un “hashtag Fiorello statte zitto” che è subito diventato virale su Twitter dove i fan hanno usato le sue parole per lamentare tempi lunghi, stanchezza e voglia di un Festival con orari più umani.

Un risultato che sembra non essere piaciuto a Fiorello che secondo diverse voci avrebbe trovato la battuta di Tiziano poco elegante, prendendola come un’accusa ed un tentativo di mettergli il pubblico contro. Pensiero che, lo avrebbe portato a parlare persino di abbandonare il Festival.

Un vero e proprio caso che nelle ore successive è stato reso ancor più eclatante da Amadeus che nel tentativo di prendere in mano la situazione ha proposto di lanciare l’hashtag “Fiorello parla quanto vuoi”, continuando con il dire che a suo avviso quella di Tiziano era comunque una battuta, probabilmente uscita male ma non volutamente cattiva.

Da qui le scuse di Tiziano Ferro che resosi conto della situazione e amareggiato come non mai ha cercato di riaprire un dialogo con Fiorello scrivendogli un messaggio.

Data l’assenza dello showman dal Festival, però, il cantante di Latina si è dovuto accontentare di lasciare il messaggio in camerino, pubblicandone il contenuto tramite social.

“Caro Fiorello, ti chiedo scusa se ti ho provocato un dispiacere. Sono lo stesso che a Dicembre nel tuo programma si prendeva in giro cantando con te le parole di “Me lo prendi papà” su una mia canzone. E in quello spirito ho pensato fosse normale scherzare con te che sei il re dei comici. Sono rammaricato. Torno a fare il cantante. #Tizianostattezitto”

Un messaggio al quale Tiziano ha aggiunto un nuovo hashtag che questa volta ha proprio lui come protagonista.

Al momento, però, Fiorello non ha dato alcuna risposta in merito, evitando di rispondere anche a coloro che nelle storie gli hanno posto domande in merito.

Che il tutto si risolva questa sera?

Quel che è certo è che una piccola frase ha avuto una risonanza probabilmente inattesa da tutti e in grado di portare ben più scompiglio di quanto il povero Tiziano potesse immaginare.