Tiziano Ferro scrive una lettera a Fiorello nel giorno in cui lo showman non è presente sul palco del Festival di Sanremo 2020. Una lettera di scuse quella del cantautore latino che, durante la seconda serata di Sanremo, avevo esortato il collega a ridimensionare il tempo a sua disposizione per evitare l’eccessiva durata della kermesse musicale.

Tiziano Ferro, durante la seconda serata della settantesima del Festival di Sanremo, aveva dichiarato: “Possiamo fare qualcosa domani? Hashtag #fiorellostattezitto“. L’hashtag ha immediatamente fatto il giro del web scatenando anche diverse polemiche. Pentito, Tiziano Ferro ha così fatto un passo indietro chiedendo pubblicamente scusa a Fiorello.

“Ciao Fiorello, ti chiedo scusa se ti ho provocato un dispiacere. Sono lo stesso che a dicembre – nel tuo programma – si prendeva in giro cantando con te le parole di una mia canzone. È in quello spirito che ho pensato fosse normale scherzare con te che sei il re dei comici. Sono rammaricato, torno a fare il cantante”, ha scritto Tiziano Ferro nella lettera indirizzata a Fiorello e pubblicato sul suo profilo Instagram attraverso una storia.

“Oggi Fiorello non c’era quindi gliel’ho lasciata in camerino. Ma domani spero di dirglielo anche a voce”, ha aggiunto il cantautore di Latina che ha concluso il tutto con l’hastag #tizianostattezitto. La lettera di Tiziano Ferro ispirerà Fiorello per un nuovo siparietto durante la quinta serata del Festival? In attesa di scoprirlo, Fiorello si sta godendo la serata di riposo insieme ad Antonella Clerici.