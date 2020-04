Torta di Primavera al limone senza glutine -VIDEO

Una deliziosa torta al limone perfetta per la stagione primaverile. Un dolce al limone senza glutine che piacerà a tutta la famiglia.

Una bellissima e golosa torta di Primavera al limone, senza glutine che sarà perfetta da servire durante una merenda o anche per una ghiotta colazione per grandi e piccini. Un dolce soffice all’aroma di limone, farcito con una corposa e ricca crema.

Questa ricetta è stata preparata con una farina di riso, senza glutine ma per chi non ha problemi di salute, come la celiachia o l’intolleranza al glutine, si potrà utilizzare una farina ‘OO’.

Come preparare la torta di Primavera al limone senza glutine | il video tutorial

Per preparare la torta di primavera al limone, avrete bisogno di:

Per la base

4 uova

190 grammi di zucchero

120 grammi di latte di riso

80 grammi di olio di riso o di olio di semi preferito

280 grammi di farina di riso o 270 grammi di farina ’00’

1 bustina di lievito per dolci

la scorza di un limone (possibilmente biologico)

Per la decorazione

150 grammi di formaggio spalmabile

2 cucchiai di zucchero

1 cucchiaino scarso di curcuma

10 grammi di succo di limone

scorza di un limone

granella di zucchero quanto basta

Per prima cosa si dovranno prendere le 4 uova e dividere i tuorli dagli albumi. In una ciotola montare gli albumi a neve. In un’altra ciotola si dovranno impastare i tuorli con lo zucchero per circa 5 minuti, con l’ausilio di una frusta elettrica, poi vi si aggiungeranno il latte, l’olio di riso o di semi, la scorza di un limone grattugiata, la farina di riso ed il lievito.

Mescolare l’impasto con una frusta elettrica fino ad ottenere una consistenza omogenea e mediamente fluida. A questo punto si potranno unire gli albumi montati a neve in modo delicato aiutandosi con una spatola da pasticcere o un cucchiaio di legno. L’impasto è pronto e dovrà essere versato in una tortiera precedentemente foderata di carta forno. La torta dovrà cuocere in forno preriscaldato a 180C° per circa 40 minuti.

Quindi si potrà preparare la crema per farcire la torta, miscelando il formaggio spalmabile con lo zucchero, un cucchiaino scarso di curcuma o altro colorante alimentare, il succo di limone e la scorza di un limone. La crema pronta in pochi minuti, potrà essere spalmata sulla torta che potrà essere decorata con dei fiori e delle foglie di zucchero e della granella di zucchero.

L’effetto finale sarà molto coreografico e la torta sarà davvero gustosa, con la pasta morbida e soffice come quella di un pan di spagna, resa golosa da una farcitura di crema al limone.