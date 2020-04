Ludovica Pagani | Quarantena bollente, foto invitante su Instagram

Ludovica Pagani sorprende i fan in quarantena con una foto invitante e suggestiva. La modella sfoggia uno stile casual che risalta il fisico statuario.

L’Italia continua il suo periodo di isolamento forzato per arginare il contagio da COVID-19, ormai le misure stringenti continueranno fino a dopo Pasqua. C’è chi si adegua per trascorrere al meglio le festività. “Distanti ma uniti”, questo è il motto che impera fra le persone di ogni regione che si preparano a onorare una Pasqua inedita: all’insegna di maggiori restrizioni, con l’aiuto della tecnologia per raggiungere – almeno virtualmente – i propri cari.

Si adeguano anche i personaggi più noti che, con l’avvento della Pasqua, erano pronti a far baldoria nei posti più vari ed esclusivi invece dovranno accontentarsi di rimanere nella propria residenza in attesa di tempi migliori. Quello che non impedisce ai maggiori personaggi famosi di mantenere il contatto con il proprio pubblico sono i social network: il pubblico telematico, più che mai oggi, diventa reale. Diventa fondamentale condividere le proprie abitudini con i followers anche, forse soprattutto, per sentirsi meno soli.

Ludovica Pagani, foto in salopette per risvegliare i fan in quarantena

I giorni sembrano tutti uguali, ma ogni momento è particolare se vissuto con originalità. Lo sa bene la modella, dj, influencer e showgirl Ludovica Pagani. Divenuta celebre in tempi non sospetti sul Web, attualmente allieta la sua fan base con video rubriche social e dirette dedicate: Instagram è il suo terreno fertile e “Casa Pagani” diventa, in men che non si dica, il contenitore più seguito da affezionati e non solo. Inoltre, una serie di scatti conturbanti rincuorano i fan in quarantena nella speranza di poterla incontrare nuovamente live quanto prima.

L’ultima foto mostra le grazie della showgirl coperte da una salopette piuttosto attillata che invita i più passionali a seguirla ulteriormente aspettando contenuti maggiormente invitanti: “Per lei ogni singolo battito di cuore è importante”, recita la didascalia. L’attenzione indugia sul tattoo della modella: un cuore all’altezza del seno che fa sognare il pubblico sempre più invischiato nella Rete e nel “gioco seducente” a cui invita la Pagani. Un modo come un altro per dare un senso all’isolamento: riflettere, alimentare i ricordi, ma anche favorire qualche fugace ed innocente fantasia che assume tutt’altra prospettiva se la bellezza statuaria della 24enne bergamasca fa da contorno.

