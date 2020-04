La cantante Pink decide di parlare del Coronavirus che ha colpito lei e il figlio in un’emozionante e intensa intervista su Instagram con Ellen De Generes.

La celebre cantante americana Pink e suo figlio Jameson hanno contratto il Coronavirus e la celebra popstar ha deciso di parlare di questa terribile avventura. Per farlo la star ha scelto Instagram e un altro volto famoso, la conduttrice Ellen De Generes.

Pink ha dichiarato come sia stato uno dei momenti più terrificanti della sua vita, raccontando come nella notte si fosse svegliata non riuscendo a respirare. Un racconto drammatico quella della cantante che si è fatto ancora più intenso quando l’artista ha parlato del figlio.

L’artista ha infatti raccontato come anche lui abbia iniziato a sentire forti dolori al petto e ad avere difficoltà respiratorie. “É stata la cosa più spaventosa che abbia mai vissuto in tutta la mia vita”. Un racconto, quello di Pink, molto emozionante. La cantante ha mostrato tutta la sua angoscia nel gestire questa nuova situazione di forte incertezza che avrebbe potuto avere esiti devastanti per lei e il figlio.