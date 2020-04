Uomini e Donne | Ex corteggiatore stronca Giulia De Lellis: “E’ fake”

Uomini e Donne | Un ex corteggiatore del Trono Classico si è duramente scagliato contro Giulia De Lellis, definendola il perfetto fake di Instagram

Giulia De Lellis tanto sta facendo discutere a causa del suo ritorno di fiamma con lo storico ex fidanzato Andrea Damante, conosciuto proprio durante l’esperienza al Trono Classico di Uomini e Donne.

In molti l’hanno criticata perché dopo la scelta di pubblicare un intero libro contro il bel dj veronese, Le corna stanno bene su tutto ma io stavo meglio senza, ha deciso di ritornarci insieme, riprovando a mettere insieme i cocci del loro amore. Questa scelta pare non essere stata particolarmente apprezzata dall’ex corteggiatore Manuel Galiano, che si è duramente scagliato non solo contro la coppia ma anche contro l’esperta di tendenze definendola un perfetto fake da Instagram.

“E’ l’emblema del perfetto fake che troviamo tutti i giorni su Instagram” ha scritto Manuel Galiano di Uomini e Donne contro Giulia De Lellis. “Tutte bellissime e poi quando le vedi da vicino fai fatica a riconoscerle!” ha proseguito l’ex protagonista del Trono Classico. “Fanno tutte le coppie innamorate quando poi per le corna manco riescono a passare per le porte!” ha concluso.

Manuel Galiano fa una precisazione su Giulio Raselli dopo Uomini e Donne

Manuel Galiano, oltre a stroncare Giulia De Lellis, tra l’altro ieri anche Cecilia e Ignazio hanno commentato il ritorno di fiamma con Andrea Damante, ci ha tenuto anche a fare una piccola precisazione su Giulio Raselli. Il motivo?

Il pubblico di Uomini e Donne è convinto che i due si odino perché rivali in amore, visto che anche Giulio corteggiava Giulia, ma le cose non sembrerebbero stare propriamente in questo modo.

“Voglio precisare che io non odio assolutamente Giulio” ha chiarito Manuel Galiano di Uomini e Donne, che non molto tempo fa dichiarò di voler corteggiare Giovanna Abate al Trono Classico. “Non mi stava simpatico perché corteggiavamo entrambi la stessa persona, credo sia normale, ma sono contento che abbia trovato l’amore” ha poi concluso.

Queste recenti dichiarazioni di Manuel, però, non sono piaciute al pubblico del Trono Classico, convinti che abbia sfruttato il nome di Giulia De Lellis e Giulio Raselli soltanto per avere una maggiore visibilità dai media. Sarà realmente così? Intanto, però, bisogna precisare che Galiano si è limitato a rispondere alle domande poste dai suoi fan su Instagram.