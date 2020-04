Il senatore di Fratelli d’Italia attacca il governo per la manovra Cura italia, dove non avrebbbe ancora scucito un euro. Polemica di Ignazio La Russa anche sulle mascherine con i 5 Stelle.

Momenti di tensione questa mattina in Senato, con Ignazio La Russa grande protagonista. Durante il dibattito sul decreto Cura Italia voluto dal governo per sostenere l’economia contro la crisi da Coronavirus, il senatore di Fratelli d’Italia ha attaccato tutti. Prima se l’è presa con l’esecutivo guidato da Giuseppe Conte. Ha detto che fino ad oggi sono state fatte tante promesse, ma non è uscito ancora un euro di sostegno. E quelli che vengono spacciati per sostegni alle imprese in realtà sono modi per indebitarsi.

Poi però ha avuto un’accesa discussione con alcuni esponenti dei 5 Stelle, in particolare il collega Alberto Airola. I Pentastellati lo hanno interrotto più volte, difendendo il governo. E lui, indicando il volto di uno di loro ha cominciato a urlare: “Quella mascherina non protegge. Lei è un untore, un untore…”. A quel punto è stato ripreso più volta dalla presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati.