Giulia De Lellis gela tutti: “Per un po’ si possono amare due persone”

Giulia De Lellis in queste settimane continua a guadagnarsi il clamore mediatico grazie ad affermazioni e comportamenti che, talvolta, lasciano di stucco il web

Giulia De Lellis sa come guadagnare la scena mediatica e sa come muoversi su un palcoscenico così precario e infimo quale può essere quello del successo. L’influencer nelle ultime settimane ha posto in essere una condotta che ha lasciato letteralmente di stucco chi la segue ma anche chi non si definiva propriamente un suo follower.



Nello specifico, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dopo aver interrotto la sua relazione con il pilota Andrea Iannone ha deciso di concedere una seconda possibilità al suo ex fidanzato Andrea Damante, suscitando da un lato la felicità dei fan nostalgici della coppia che anelavano da tempo un ritorno di fiamma, dall’altro invece, ha sollevato non poche polemiche in relazione alla sua scarsa coerenza e capacità a restare lontana da Damante, nonostante avesse detto di aver voltato pagina.

In ogni caso, nel mentre di un domanda e risposta su Instagram, con i suoi amici virtuali, Giulia De Lellis si è lasciata “intervistare” su alcuni temi scelti accuratamente da lei e che evidentemente ai suoi fan stavano molto a cuore e quello che ne è venuto fuori, risulta essere molto interessante.

Giulia De Lellis su Instagram: “Con il tempo le persone possono cambiare”

Come un fiume in piena, Giulia De Lellis rivolgendosi direttamente ai suoi followers ha deciso di rispondere ad alcune delle loro curiosità. In particolare, l’ex corteggiatrice a chi le ha chiesto se fosse possibile essere innamorati di due persone contemporaneamente, ha risposto in maniera sbalorditiva.

In effetti per l’influencer sembrerebbe essere possibile provare sentimenti simili per due persone differenti, trovandosi a vivere forse, un conflitto interiore, ma questa situazione dualistica per la De Lellis risulta avere una vita breve, per cui necessariamente, ad un certo punto, l’amore per uno dei due sovrasta quello per l’altro, inducendo la persona a fare una scelta.

Se questa situazione l’abbia vissuta lei in prima persona, non è stato specificato, ma possiamo presumere che qualcosa di personale nelle risposte fornite da Giulia De Lellis ci sia.

Inoltre, la fidanzata di Andrea Damante ha anche specificato, rispondendo indirettamente a tutti coloro che le hanno chiesto come abbia potuto perdonare il suo ex fidanzato, colpevole di averla tradita, che in realtà le persone con il tempo possono cambiare e migliorare forse. Che le sue parole siano rivolte proprio al bel tronista che a suo tempo decise di fare di lei la sua fidanzata?

Giulia De Lellis deve provare un sentimento molto forte se da sola, con una forza quasi titanica, si sta mostrando in grado di schivare gli attacchi che purtroppo sta ricevendo su molti fronti, come quello di Selvaggia Lucarelli che l’ha accusata di aver venduto una fuffa, con il suo libro, e come quello di Mario Serpa, ex corteggiatore che si è scagliato contro di lei e Andrea Damante.

