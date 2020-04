Cecilia Rodriguez | Un hater ha insultato il suo fondo schiena su Instagram, la risposta della compagna di Ignazio Moser è diventata in poco tempo virale

Cecilia Rodriguez, come ben noto, è particolarmente attiva sui social. In particolar modo in questo periodo di quarantena forzata, la sorella minore di Belen ama condividere su Instagram vecchi ricordi o ciò che accade durante il suo quotidiano con Ignazio Moser.

Qualche ora fa, la bella modella argentina ha pubblicato uno scatto che la ritrae in bikini, nella speranza di poter ritornare presto in spiaggia. La foto, però, non è piaciuta ad alcuni utenti. In particolare ad uno che ha commentato in maniera negativa il fondo schiena della sorella minore di Belen, facendole notare che forse le era caduta una protesi dai glutei o che forse era stata seduta per troppe ore perché la forma del lato B di Cecilia non rispecchiava nello scatto i canoni classici.

La risposta della compagna di Ignazio Moser non è tardata ad arrivare ed ha spiazzato l’hater di turno. Cecilia Rodriguez ha risposto all’hater che l’ha offesa su Instagram, mettendolo a tacere come soltanto lei sa fare.

Cecilia Rodriguez: l’epica risposta ad un hater su Instagram

Cecilia Rodriguez, che poco fa ha commentato il ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante, ha risposto con una spiccata ironia alla persona che su Instagram l’ha accusata di non avere un bel lato B. O meglio: di averlo ritoccato male a Photoshop.

“La risposta giusta non è nessuna delle due opzioni che hai suggerito” ha commentato Cecilia Rodriguez su Instagram, che di recente ha fatto una dedica speciale a Santiago. “La verità è che io non ho mai avuto un gran bel sedere, tutto qua” ha risposto ironica la compagna di Ignazio Moser.

Cecilia Rodriguez con grande ironia ha risposto a chi sperava, invano, di farla arrabbiare. Chapeau.