Ludovica Pagani | L’influencer incanta i followers per la Milano Fashion Week – FOTO

La Fashion Week entra nel vivo, anche Ludovica Pagani è pronta a sorprendere il pubblico e l’opinione pubblica con la sua eleganza e bellezza. L’outfit dell’indossatrice di Bergamo incanta i fan di Instagram.

La Fashion Week entra nel vivo, Milano – capitale della moda in questi giorni – si prepara ad accogliere le nuove tendenze in fatto di stile, abbigliamento ed eleganza. Inutile dire che ci saranno tutti coloro che hanno avuto ed hanno a che fare abitualmente con passerelle e sfilate: dalle modelle ai sarti, fino alle grandi firme e agli stilisti pronti a dare il meglio di loro stessi per stupire la platea di affezionati e non, con l’auspicio di sorprendere anche l’opinione pubblica.

Si sta preparando alla Settimana della Moda anche Ludovica Pagani: la dj e influencer, molto nota per aver partecipato a uno degli ultimi successi del rapper Shade, da sempre è molto attenta alle novità di vestiario proponendo in prima persona ultimi modelli d’abbigliamento non ancora in commercio grazie alle numerose partnership che intraprende – non solo sui social network – con i diversi brand di vestiario.

Ludovica Pagani in versione gold per la Fashion Week: l’abito incanta alla Milano Fashion Week

La Pagani ha già spiazzato i fan su Instagram con l’ultimo outfit mozzafiato: un vestito color oro che mette in risalto le forme, assai generose, della giovane. Il viso profondo e attraente completa una bellezza eterogenea: pronta a stupire ancora una volta, Ludovica ha raccolto già i primi consensi.

Non ultimo quello del cantautore Shade che, appunto, ha scommesso su di lei in tempi non sospetti assegnandole il ruolo da protagonista nel video del brano “La hit dell’estate”. Con un personale del genere, l’indossatrice di Bergamo è l’ideale per tutte le stagioni e se ne sono accorti anche all’ombra del Duomo. D’altronde è il fascino incontrastato della Fashion Week, e siamo solo all’inizio.

