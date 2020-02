Georgina Rodriguez | Lady Ronaldo alla Fashion Week con Yamamay – FOTO

Georgina Rodriguez, dopo Sanremo, è pronta per la Fashion Week. Lady Ronaldo, a Milano, sarà modella per Yamamay durante la Fashion Week.

Georgina Rodriguez torna protagonista. Lady Ronaldo, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, accanto ad Amadeus come co-conduttrice, è pronta a rimettersi in gioco in una manifestazione preponderante a livello internazionale: la modella di Buenos Aires, infatti, in questi giorni parteciperà attivamente alla Milano Fashion Week.

L’evento è attesissimo da tutti coloro che amano il glamour, le tendenze e il lifestyle. Naturalmente l’eleganza verrà mostrata e aggiornata in ogni sua sfaccettatura: dal casual all’intimo, sino ai vestiti più adatti per la quotidianità nel primo ventennio del Duemila. A fare scalpore ci ha pensato già Elisabetta Canalis che, nella giornata di ieri, ha mostrato il suo outfit bollente: solo una maglietta trasparente per l’ex velina, a sostenere una giacca poco abbottonata, il vento ha fatto il resto. Le forme di Elisabetta in bella vista hanno dato il via ad una serie di propositi innovativi che esuleranno dai vari canoni di stile a cui siamo abituati.

Georgina Rodriguez, da Sanremo alla Fashion Week: lady Ronaldo in passerella con Yamamay

In tale contesto, Georgina Rodriguez cade a fagiolo: l’argentina saprà sicuramente valorizzare gli ultimi ritrovati di Yamamay che ha sviluppato: completini intimi, costumi e body mozzafiato. In grado di esaltare qualunque fisico, cuciti addosso a chi vuole essere moderno senza trascurare la tradizione e il buon gusto.

Sul personale della Rodriguez, tutto assume maggiore credibilità: i primi scatti, in anteprima, con i nuovi capi d’abbinamento, incantano i fan e persino i parenti stretti. Immancabile, infatti, il commento della sorella Ivana: “Sei una Dea”, si legge. Georgina ringrazia ed attende, trepidante, il suo turno in passerella. Come all’Ariston, tutti gli occhi saranno puntati su di lei. Nuovo diamante della moda, splendida conferma per il jet-set internazionale. Un altro passo per affermare ulteriormente la propria immagine. Insieme a Cristiano Ronaldo, ormai, forma una coppia icona per tutti coloro che tendono ad avere un destino segnato: fra lustrini e paillettes, nel sentiero lastricato di dubbi e incertezze, con il benessere e il lusso come fine ultimo.

Visualizza questo post su Instagram 🌹 @yamamayofficial Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio) in data: 20 Feb 2020 alle ore 3:49 PST

